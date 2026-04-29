“Asgari ücret düzenlemesi çalışma hayatında eşitsizlik yaratacak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Asgari Ücretler Yasası’nda yaptığı değişikliğe tepki gösterdi. Bengihan, yabancı uyruklu işçilere sağlanan beslenme, konaklama ve yaşam desteğinin yazılı sözleşme şartıyla asgari ücretten yüzde 40’a kadar düşülmesine olanak tanınmasının çalışma hayatında ciddi adaletsizliklere yol açacağını söyledi.

Bengihan, çalışma yaşamının temel ilkesinin “eşit işe eşit ücret” olduğunu vurgulayarak, söz konusu düzenlemenin aynı işyerinde çalışan yerli ve yabancı emekçiler arasında ücret ve haklar bakımından dengesizlik yaratacağını ifade etti. İşverenlerin maliyet avantajı nedeniyle daha düşük maliyetli iş gücüne yönelebileceğini belirten Bengihan, bunun yerli çalışanların istihdamını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Düzenlemenin birçok belirsizliği de beraberinde getirdiğini kaydeden Bengihan, kesintiler karşılığında sağlanacak beslenme ve konaklama hizmetlerinin yeterliliğinin nasıl denetleneceğini sorguladı. Ayrıca bu hizmetlerin standartlarının kim tarafından belirleneceği ve çalışanların sosyal güvenlik haklarının hangi ücret üzerinden hesaplanacağı konularının netlik kazanmadığını dile getirdi.

Asgari ücretten yapılacak kesintilerin çalışanların eline geçen nakit geliri ciddi şekilde azaltacağını belirten Bengihan, bunun emekçileri ekonomik olarak işverene daha bağımlı hale getireceğini ve yeni bir yoksulluk alanı yaratacağını belirtti.

Bengihan, tüm çalışanların kökenine bakılmaksızın eşit haklara, adil ücrete ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini vurgulayarak, emeğin değersizleştirilmesine yol açacak uygulamalara karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.