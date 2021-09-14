Asgari ücret: Bugün Bakanlar Kurulu'nda, yarın komisyonda

Derya ULUBATLI

Yaklaşık iki aydır yapılan görüşmelerde bir sonuca varamayan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yarın yeniden toplanacağı açıklandı. Taraflar, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek ‘prim destekleri’ konusunun da, yarınki komisyondan çıkacak kararı etkilemesini beklediklerini kaydetti.

Bir süredir devam eden toplantılarda işçi ve işveren taraflarının ‘prim desteği karşılığı yüzde 12.95’lik artış” önerisi konusunda uzlaşması ancak komisyondaki hükümet yetkilisinin bu öneriye onay vermemesi, yeni asgari ücretin belirlenmesini zora soktu. Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in ‘prim destekleri devam edecek’ açıklamasına karşın bu açıklamanın Bakanlar Kurulu tarafından henüz karara dönüştürülmemesi ise sürecin uzamasına neden oldu.

Komisyondaki tarafların beklentisi ne yönde?

Yarın yapılacak komisyon toplantısıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan taraflar beklentilerini aktardı, kararın bir an önce alınması gerektiğini savundu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı ücretle ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu ancak hükümetin ‘prim desteği’ önerisine sıcak baktığını söyledi. Yaylalı, “Bakanlar Kurulu kararından sonra rakam yeniden tartışılacak” dedi. İşveren tarafından Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise ücretin bir türlü belirlenememesinin ‘prim’ kararının onaylanmasındaki gecikme olduğunu belirtti. Bakanlar Kurulu toplantısından ‘prim onayı’ beklediklerini kaydeden Arhun, beklenen kararlar gelmediği sürece masadan olumlu bir sonuçla kalkılamayacağının da altını çizdi. Öte yandan Hür-İş Sendikası temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, hükümetle bir uzlaşı zeminine vardıklarına inandığını dile getirdi. Serdaroğlu, “beklentimiz, sunduğumuz teklifin masaya gelmesidir” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı:

“Hükümet primlere sıcak bakıyor”

Çarşamba günü için komisyona toplanma çağrısı yapıldığını belirten Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, öncesinde Bakanlar Kurulu’nun toplanarak ‘prim desteği’ konusunu görüşeceğini dile getirdi. Hükümetin primlerle ilgili karara olumlu baktığını da söyleyen Yaylalı, henüz masaya getirilecek ücret konusunda yorum yapılamayacağını ifade etti. Yaylalı şöyle devam etti: “Bakanlar Kurulu’nda primler görüşülecek ancak şu an için asgari ücretle ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Bakanlar Kurulu’nun alacağı prim kararından sonra konu yeniden tartışılacak ancak genel olarak hükümetin, işçi ve işverenlerden gelen prim önerisine sıcak baktığını söyleyebiliriz”.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun:

“Kuruldan ‘prim onayı’ bekliyoruz”

Bakanlar Kurulu toplantısında, işçi ve işverenin anlaştığı prim kararının onaylanmasını beklediklerini aktaran Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, Çarşamba toplanacak komisyonun prim kararı doğrultusunda ücret belirleyeceğini ifade etti. Ücretin bir türlü belirlenememesinin ‘prim’ kararının onaylanmasındaki gecikme olduğunu belirten Arhun, “biz açıkça söyledik, prim kararı çıkmadan asgari ücret kararı da çıkmayacaktır” dedi. Gecikilen her dakika birilerinin zarar ettiğini vurgulayan Arhun, bundan hem çalışanın, hem de sosyal sigortaların kötü etkilendiğini söyledi. Arhun şunları söyledi: “Hükümetin bu primlerin ödenmesiyle ilgili maddi sıkıntıya gireceğini ya da kredi yoluyla buna çözüm bulunamayacağını düşünmüyorum. Hükümet fon için kredi alıp primlere yardım edebilir ve daha sonra bu krediyi kısa sürede geri ödeyebilir. Bu yüzden sunduğumuz prim önerisini kabul etmeyip asgari ücrete karar vermemek için ortada bir sebep göremiyorum. Aylar geçti, halen bir karar verilemedi. Beklentimiz toplanacak Bakanlar Kurulu’ndan ‘prim onayı’ kararı çıkmasıdır”.

“Teklif ettiğimiz yüzdelikten daha düşük bir miktar gelirse kabul etmeyeceğiz”

Çarşamba günü yapılacak toplantıda hükümetten gelecek teklifi kestiremediklerini aktaran Arhun, işçi ve işveren tarafından verilen teklifin kabul edilmemesi halinde net ücretin yine belirlenemeyeceğini savundu. Arhun sözlerini şöyle sürdürdü: “Komisyonda işçi ve işverenler olarak anlaşıp, prim karşılığında yüzde 12.95’lik bir artışı kabul ettik ancak hükümet 4970 brüt ücretin de fazla olduğu söyledi. ‘Biz primi vereceğiz ancak siz de asgari ücret rakamını düşürün’ diyorlar ama biz bu rakamı düşürmek istemiyoruz. Bu yüzden şu an için hükümetten gelecek teklifi kestiremiyoruz. Biz 12.95’te ısrarcıyız. Eğer bizim teklifimizden daha düşük bir şey ile masaya gelinirse komisyon üyeleri olarak bunu olumlu karşılamayacağız ve asgari ücretin belirlenmesi yine ötelenecek. Bu da asgari ücrete artış bekleyen kişileri mağdur edecek”.

Hür-İş Sendikası temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Beklentimiz, sunduğumuz teklifin masaya gelmesi”

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun Çarşamba yeniden toplanacağını belirten Hür-İş Sendikası temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, şimdilik hükümetle bir uzlaşı zeminine varmış gibi göründüklerini ancak esas kararın Çarşamba yapılacak toplantıda belirleneceğini ifade etti. Serdaroğlu şöyle devam etti: “Çarşamba günkü toplantı öncesi Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını ve kurulda primlerle ilgili önergenin de görüşüleceğini biliyoruz. Ancak son kararın ne olacağıyla ilgili net bir şey söylemek güç. Bu konuda farklı adımlar gelebilir. Şimdilik işçi ve işverenler olarak hükümetle bir uzlaşı zemininde buluştuk gibi görünüyor ancak bu durum ancak Çarşamba günü netlik kazanacak. Beklentimiz, hükümetin bize farklı bir teklifle gelmeyeceği yönündedir. Verdiğimiz teklifin kabul edileceğini ve belirlenecek ücretin bu şartlarda kararlaştırılacağını düşünüyoruz”.