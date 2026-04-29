Arkhe “Roots & Heritage Spring Sessions” etkinliği gerçekleştiriyor

Arkhe, “Roots & Heritage Spring Sessions” etkinliği Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde cumartesi günü İplik Pazarı’nda gerçekleştirilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, blues ve rock müziğin temsilcilerinin 15.00-21.30 saatleri arasında yer alacağı etkinlikte, rock müzik tarihinin temsilcilerinden Jimi Hendrix’in kardeşi Leon Hendrix de abisinin müzikal mirasını yaşattığı performansıyla KKTC'de ilk kez sahne alacak.

Blues sahnesinin kadın vokal ve gitaristlerinden Bex Marshall’ın yanı sıra Kıbrıs’ın müzik grupları Blue Tears, The Great Flood, Fireballs ve Alper Cengiz & Friends'in de yer alacağı ekinlikte, Ahmet Akınsel performansı ve festivale özel DJ setleri ile Serdar Eren de gün boyunca müzikseverlerle buluşacak.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu da klasik araçları yanında yiyecek-içecek satış alanlarıyla İplik Pazarı’nda olacak.