Arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Arkadaşını kendisine konuşmadığı gerekçesiyle bıçaklayan 23 yaşındaki H.C. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne'de 31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında H.C.(E-21) kaldığı evde, kendisine konuşmadığı gerekçesiyle arkadaşı I.L.’nin (E-23) yüzüne yumruk vurup, düşürerek ciddi şekilde darp ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile kulağından yaraladı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, aranmakta olan H.C. dün Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

Uyuşturucu tasarrufu…

Gönyeli’de dün saat 18.50 sıralarında, C.D.K.’nin (E-28) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. C.D.K. ise tutuklandı.

Öte yandan, 14 Nisan’da Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacakları sırada tasarruflarında toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak tutuklanan K.D.(K-29), Y.K.(E-41) ve Y.A.(E-38) ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.B.(E-43) dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhanede yasadışı bulunma…

Girne’de faaliyet gösteren kumarhanelerde, 20 Nisan tarihinde polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 8 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.