Arıklı, önce ‘çözeceğim’ dedi, sonra sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’na attı

Ayşe GÜLER

Coronavirüs (Covid -19) ile mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen, 15 Kasım’da gösterişli bir törenle açılmasına rağmen faaliyete girmeyen Pandemi Hastanesi’nde ‘elektrik bilmecesi’ halen çözülemedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 28 Aralık’ta “Akşama kadar Pandemi Hastanesi’nde elektrik sorunu kalmayacak” açıklaması yapsa da, 11 gündür hastanede ‘geçici’ akım kullanılıyor.

92 oda, 182 yatak kapasiteli hastanenin açılışının üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen halen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’dan alınmış herhangi bir vizesi de bulunmuyor.

Meclis’te de tartışma konusu olan ‘elektrik bilmecesine’ yönelik adım atılmaması, süreci daha da bilinmezliğe sürüklüyor.

Süreç işlemeye devam ederken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı YENİDÜZEN’e konuştu, bundan sonraki süreçte sorumluluğun Sağlık Bakanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nde olduğunu kaydetti, “Biz üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Öte yandan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, konuyla ilgili hukukçulardan görüş aldıklarını ifade ederek, Pandemi Hastanesi’nin açılıp, açılmamasıyla ilgili herhangi bir dertlerinin olmadığını söyledi, yalnızca gerekli teftiş ve denetimlerin yapılmadan geçici elektrik bağlanmasından dolayı endişe duyduklarını aktardı.

Cellatoğlu, geçici elektriğin hastanede olası yangına neden olabileceğini, can kaybına yol açabileceğini de vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

“Biz üzerimize düşeni yaptık”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Pandemi Hastanesi’ne geçici elektriğin yaklaşık 10 gün önce bağlandığını, bundan sonraki süreçte sorumluluğun Sağlık Bakanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nde olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Biz üzerimize düşeni yaptık” diyerek, elektriğin izinsiz ve ruhsatsız şekilde verilmesinin söz konusu olamayacağını da dile getirdi.

Bu konudaki ilgili birimlerin yasaların öngördüğü şekilde binanın elektriğini sağlaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Arıklı, “Acilen sorumluluklarını yerine getirmelidirler” şeklinde konuştu.

EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu:

“Can kaybına neden olabilir”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, Pandemi Hastanesi’nin açılıp, açılmamasıyla ilgili herhangi bir dertlerinin olmadığını söyledi, yalnızca gerekli teftiş ve denetimlerin yapılmadan geçici elektrik bağlanmasından dolayı endişe duyduklarını aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Cellatoğlu, geçici elektriğin hastanede olası yangına neden olabileceğini, can kaybına yol açabileceğini de vurguladı.

Cellatoğlu, “Benim görevim; bunu göre göre, böyle bir riskle ilgili uyarıda bulunmaktır” dedi.

“Test ve denetim gerekli”

Prosedürle ilgili de bilgi veren Cellatoğlu, herhangi bir projede elektrik akımının bağlanabilmesi için bazı test ve denetimlerin yapılmasını gerektiğini, bununla ilgili projeye bakıldığını aktardı.

Cellatoğlu, hastanenin şu anda Elektrik Mühendisleri Odası’ndan vize almış herhangi bir projesinin olmadığını yineleyerek, “Proje yok ki uygunluğa bakılsın. Neye göre? Elinde proje olması gerekir. Birileri insiyatifi alıp, yapılması gerekir. Kıb-Tek bunu yapar mı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Hukukçulardan görüş alıyoruz”

Bu konuda hukukçulardan da görüş aldıklarını söyleyen Cellatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: İstediğimiz süreci tıkamak değil. Derdim Pandemi Hastanesi ya da kimin yaptığı değil. Bu süreç yaşandı, hastane yapılmış. Bu saatten sonra yıkılacak mı? Bir şekilde yasallaşması gerekiyor.

Bu hastanede olası yangın, can kaybı elektrik kaçağının hesabını kim verebilir.

EMO’yu suçlayarak, hedef şaşırtarak olmaz.”

Neler yaşanmıştı?

Pandemi Hastanesi 15 Kasım’da gösterişli bir törenle açılmıştı.

Hastanenin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan vize alması nedeniyle elektriği bağlanamamıştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hastanedeki elektrik sorununun Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) kaynaklandığını iddia etmiş, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanacak tüm sorumluluğu kendisinin üstleneceğini ifade etmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası, “Pandemi Hastanesi’yle ilgili sunulan proje ya da başvuru yoktur. Oda ile iletişime dahi geçilmemiştir” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bakan Arıklı, 28 Aralık’ta hastanenin elektriğinin o günün akşamına bağlanacağını, sorunun çözüleceğini açıklamıştı.

Ancak hastaneye geçici akımla elektrik verildi, halen daha elektrik bağlanmadı.

Bu konuda Meclis’te da tartışmalar yaşanmıştı.