“Aracında uyuşturucu madde bulundu”

Demirhan’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan O.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Batuhan Kaya, zanlının 24 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Demirhan Lefkoşa’da kullanımındaki araçla şüpheli şekilde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Kaya, zanlının üzerinde yapılan aramada şortunun cebinde, bir şeffaf naylon poşete sarılı şekilde, ayrı ayrı paketlenmiş toplam yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ve zanlının söz konusu uyuşturucuyu kim veya kimlerden temin ettiğinin araştırılacağını ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.