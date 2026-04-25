Ara bölgedeki ihlal iddiaları: Çiftçiler endişeli

Avlona'daki (Gayretköy/Denya civarı) ara bölgede Kıbrıslı Rum çiftçiler, Kıbrıslı Türk çiftçilerin Birleşmiş Milletler kontrolündeki alanlara girmeye devam ettiğini öne sürdü. Phileleftheros’ta yer alan habere göre, özellikle BM devriyeleri bölgeden ayrıldıktan sonra ihlallerin sürdüğü savunuldu.

Köyü ve bölgedeki çiftçileri temsil eden Menelaos Savva, ara bölgede bazı tarım arazilerinin “dondurulmuş alan” olarak tanımlandığını ancak buna rağmen bu alanlara girilerek ot biçildiğini söyledi. Savva, aynı kişilerin BM tarafından çıkarıldıktan sonra yeniden geri döndüğünü ve bunun tekrarlayan bir yöntem olduğunu ifade etti.

Bölgede BM devriyelerinin ve hava gözetiminin sürdüğü belirtilirken, yerel çiftçiler ara bölgedeki varlıklarının önemli olduğunu ve aksi halde alanın kontrolünün kaybedilebileceğini dile getirdi.