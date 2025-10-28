"Anayasa'yı çiğniyorsunuz" / "Mahkemelerin yolu açık"

YENİDÜZEN

Türkiye merkezli Türk Telekom isimli şirkete “peşkeş” iddialarıyla anılan KKTC ile TC arasında imzalanan “KKTC’ye fiber optik” protokolü nün tartışıldığı Meclis Genel Kurulu’nda, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı, protokolün Meclis’e geliş şeklinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti, Ulaştırma Bakanı Arıklı ise “mahkemelerin yolu açık” demekle yetindi.

Baybars ve Solyalı, ülkenin stratejik altyapısını ilgilendiren protokolün önce komiteye gönderilmesi ve detaylarının şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini savunuyor.

Anayasa’nın 90’ncı maddesi de bu yönde emir veriyor…

Mecliste konuşan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, hem Bakanlar Kurulu hem de Meclis Başkanlığı’na işaret ederek yaptığı açıklamasında, “Bu bilgiye sunuşla yapılacak bir şey değildir. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gayet açık şekilde bu protokolü onay yasası ile geçirmeniz gerektiğini söylüyor. 10 sayfalık metinde ne fizibilite, ne ihale şartnamesi mevcut. Hiçbir teknik detay yok” dedi.

Baybars, “bir ülkenin stratejik altyapısını 25 yıllığına devreden bu protokolle ilgili bilgiye sunuş yapılmaması, onay yasası ile komiteye gönderilmesi ve komitede bize detaylı ve şeffaf biçimde anlatmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Baybars, “Önce Anayasa’ya saygı duymanız gerekiyor. Hala daha Anayasa’yı çiğnemeye devam ediyorsunuz” dedi.

Baybars’ın ardından konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Ayşegül Hanım, mahkemelerin yolu açık, tamam mı?” demekle yetindi.

Baybars’tan önce kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ürün Solyalı da aynı çağrıda bulunmuş, özellikle Meclis Başkanı’nın, Bakanlar Kurulu’ndan gelen kararları yasalara uygunluğu konusunda süzgeçten geçirmekle sorumlu olduğunu belirtmişti.

Solyalı, Anayasa’nın 90’ncı madde gereği protokolün, onay yasası ile geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

