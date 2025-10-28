“Türk Telekom’un yerinde olsam, dünyayla bağlantınızı keserim”

YENİDÜZEN

Türkiye merkezli Türk Telekom isimli şirkete “peşkeş” iddialarıyla anılan KKTC ile TC arasında imzalanan “KKTC’ye fiber optik” protokolünün tartışıldığı Meclis Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in ““Bu bir ihanet planı, Türk Telekom’a milyarlarca dolarlık rant kapısı” açıklamasının ardından kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “bu kadar düşmanlık yapmayın, Türk Telekom’un yerinde olsam dünyayla bağlantıyı kopartırım” dedi.

Mecliste kürsüye çıkan Arıklı, süreci anlattı…

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma sırasında Arıklı ile CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali arasında tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine Arıklı, “Türk Telekom KKTC’nin dünyayla bağlantısını yapan şirket. İstese dışarıyla bütün bağlantını kopartır. Bu kadar düşmanlaştırırsanız, ben onların yerinde olsam kopartırım. Hem seni dünyayla buluşturacak, hem de düşmanlık yapacaksın” dedi.

Arıklı konuşmasında ayrıca, Türk Telekom’un TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğini, protokolün de bu kapsamda imzalandığını ifade etti.

