“Bu bir ihanet planı, Türk Telekom’a milyarlarca dolarlık rant kapısı”

Türkiye merkezli Türk Telekom isimli şirkete “peşkeş” iddialarıyla anılan KKTC ile TC arasında imzalanan “KKTC’ye fiber optik” protokolü Meclis’in onayına sunuldu.

Onaya sunuş sırasında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Hükümetin bu sunuşu seçim öncesinde gerçekleştirmeye cesaret edemediğini söyledi, “Çok üzgünüm ama bu bir ihanet planıdır, tarihi bir peşkeştir” dedi.

“Yol kenarında ayrelli satan amcaya 600 bin TL resen vergi gönderirken, bu şirkete milyarlarca dolarlık rant kapısı açıyorsunuz” diyen Şahiner, ülkeye fiber optik altyapı getirmeyi öngören protokolün, şeffaflık ve rekabet ilkelerine aykırı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

“İhale açılmadı, maliyet 30 milyon dolardan 130 milyona çıktı”

Şahiner, protokolün ihaleye çıkarılmadan tek bir şirkete teslim edilmesinin, uzun vadede halkın zararı ve kamusal kaynakların peşkeş çekilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Milletvekili, fiber optik konusunda ihalenin gerçek maliyetinin 30 milyon dolar olarak hesaplandığını; ancak Türk Telekom tarafından yapılan bir fizibilite raporuyla maliyetin 130 milyon dolara çıkarıldığını söyledi.

“Rayiç bedeli 30 milyon dolar olan ihaleye, bu ülkede kurulan şirketler bir konsorsiyum oluşturarak katılmak istedi. İhale açılmasını, teklif vermeyi talep etti. Devleti en karlı pozisyona sokacak şirket ihaleyi alsın istedik. Sonra aniden Sayın Erhan Arıklı çıktı ve ‘yanlış hesapladık, bu iş 30 milyon dolara olmaz’ dedi ve Türk Telekom’a fizibilite çalışması yaptırdı. 130 milyon dolara çıkarılan bedelle ihale doğrudan Türk Telekom’a verildi” dedi.

“25 yıl boyunca milyarlarca dolarlık fatura, devlete yüzde 5 pay”

Protokol kapsamında fiber altyapının 25 yıl boyunca Türk Telekom’a ait olacağına işaret eden Şahiner, “Bu şirket 25 yılda halka milyarlarca dolarlık fatura kesecek. Ve devlete karşılığında sadece yüzde 5 kar payı verecek” dedi.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a, evden eve fiber optik projesinin 1 yılda bitirilmesinin imkansız olduğuna vurgu yapan Şahiner, “1 yılda bu şirket Lefkoşa Surlariçi’ni bile tamamlayamaz. Bu bir yalandır” şeklinde konuştu.

Ercan örneğini hatırlattı: Bir maddeyle, 25 yıllık süre daha da uzatılacak

Şahiner, protokole eklenen maddelerle projenin süresinin kolaylıkla uzatılabileceğine dikkat çekti:

“Siz diyorsunuz ki evden eve internet giderken, devletin kamulaştırma görevi vardır, istimlak görevi vardır, ilgili şirkete ambar verme yükümlülüğü vardır. Protokole göre eğer devlet bunları zamanında vermezse, Bakanlar Kurulu süreyi uzatabilirmiş. Bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Ercan’ın işletmecisi Taşyapı’ya belli başlı araziler verilmedi, 2038’de devlete devredilmesi gereken Ercan’ın devrediliş süresi 2052’ye uzatıldı.”

“Telefon Dairesi’nin gelirlerine çökecek”

Yine protokoldeki maddeler üzerinden, yaşanması olası tehlikeleri aktaran Şahiner, “Anlaşmanın yürürlüğe girdiği günden itibaren Telefon Dairesi’nin ses gelirlerine, yılda 35 milyon Euro ciro yapan fiber optik altyapı hat kiralarına şirket adeta çökecek. Daire, bu paranın yüzde 50’sini Türk Telekom’a verecek. Üstelik daha işe başlamadan, kepçeyi toprağa vurmadan…” dedi.

“Yeni altyapı yok, mevcut hatlar kullanılacak”

30 yerine 130 milyon dolara yapılacak olan proje kapsamında Türk Telekom’un yeni bir altyapı oluşturmasının beklendiğini belirten Şahiner, “Ancak durum öyle değil, şirket; Telefon Dairesi’nin mevcut logarlarını, yeraltı şebekelerini de kullanacak. Yani yeni kazı yapmayacak” şeklinde konuştu.

“Kamu harcayacak, özel şirket kazanacak”

Şahiner, “Eğer ihaleye çıkılacak olsaydı; santral odaları, soğutma sistemleri gibi işler, ihaleyi kazanan şirketin sorumluluğunda olacaktı. Ancak şimdi bu protokolle bu işler Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sırtına yüklendi. Şirket az harcama yapacak, 25 yıl boyunca halkı sömürecek. Böyle bir düzen kuruluyor” dedi.

“Halk, Türk Telekom’dan hizmet almaya zorlanacak”

Şahiner, protokole göre şirkete verilen bir diğer ‘hakkın’ ise, “Eğer evinizin önünden fiber optik kablo geçerse, Türk Telekom dışında başka bir internet sağlayıcısından internet satın almanız engellenecek. Yani sizi, Türk Telekom’dan internet almaya zorlayacak. Eğer farklı bir internet varsa, onun 90 gün içerisinde kaldırılması sağlanacak. Hepsini söktürecekler. Ayrıca binlerce insanı da işsiz bırakacaklar” dedi.

25 yıl boyunca fiyat garantisi

Yine protokole göre Türk Telekom’un satacağı hizmete azami ücret belirlendiğini belirten Şahiner, “Örneğin 100 megabit internet için 18 Dolar. 5 yıl sonra bu fiyatların 5 Dolar’a düşmeyeceğini nereden biliyorsunuz? 25 yıl boyunca 18 dolara satışın garantisini neden veriyorsunuz?” diye sordu.

Halka satılacak olan internet fiyatlarının da ilgili şirket tarafından serbestçe belirlenmesinin protokole madde olarak eklendiğini belirten Şahiner, “Devlet yok, başka şirket yok, rekabet yok. İstediği gibi kafasına göre fiyat belirleyecek” dedi.

“Biz fiber optiğe değil, yönteme karşıyız”

Şahiner, Türk Telekom’un Kıbrıs’ın kuzeyinde fiber optik sistem kurmasına karşı olmadıklarını, ihalede “bileğinin gücüyle” işi alabiliyorsa, kendileri için sorun olmadığını ifade etti.

“Biz fiber optiğe değil, halkın sırtına yüklenen adaletsiz yöntemlere karşıyız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.