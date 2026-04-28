"Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan darbeci zihniyet"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymakla ve "darbeci bir zihniyetle" hareket etmekle suçladı.

Barçın, “Anayasa Mahkemesi Kararını Tanımayan Darbeci Hükümet” başlığıyla gerçekleştirdiği konuşmasında, hükümetin hukukun üstünlüğünü hiçe sayan uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

"Mahkeme '90 gün' dedi, hükümet kendi bildiğini okudu"

Devrim Barçın, Yüksek Mahkeme’nin 9 Nisan 2026 tarihinde verdiği emsal kararı hatırlatarak, yasa gücünde kararnamelerin (YGK) anayasal sınırlarına dikkat çekti. Barçın, mahkemenin şu net kararını kürsüden paylaştı:

"Bir yasa gücünde kararnamenin, Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 90 gün içerisinde Meclis tarafından karara bağlanmaması halinde, bu sürenin sonunda yürürlükten kalkması gerekir."

Bu karara rağmen hükümetin 24 Nisan 2026 tarihli "Vergi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesi"ne ilişkin kararnamesinde, mahkeme kararını baypas eden bir madde eklendiğini ifade etti:

“24 Nisan 2026 Cuma günü, Vergi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararnamede deniliyor ki, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gelir Vergi Yasasını yeniden düzenleyerek ilk Gelir Vergisi Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihte yürüklükten kalkar. Yani meclis, yasayı 120’nci günde yaparsa, bu yasa gücünde karar 120’nci gün yürürlükten kalkar diye madde koyuyorsunuz. Anaysa Mahkemesi 90 gün sonra yürürlükten kalkacağını ortaya koymasına rağmen, kendinizde nasıl bir anayasal yetki görüyorsunuz ki buraya yazıyorsunuz?”

"Siz yasalara uymazken, vatandaşın uymasını nasıl beklersiniz?"

Hükümetin, yasanın meclisten geçeceği tarihe kadar kararnamenin yürürlükte kalacağını öngören düzenlemesini "hukuk tanımazlık" olarak nitelendiren Barçın, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi 90 gün sonra yürürlükten kalkacağını ortaya koymasına rağmen, kendinizde nasıl bir anayasal yetki görüyorsunuz? Bu, Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum demektir."

Hükümete iş bilmezlik eleştirisi getiren Barçın, "Mahkeme kararlarına uymuyorsunuz, sonra da vatandaştan yasalara uymasını bekliyorsunuz. Sen kendin mahkeme kararına uymuyorsun ki. O kadar iş bilmez durumdalar ki” dedi.

Konuşmasının sonunda hükümetin yöntemlerini "darbeci zihniyet" olarak tanımlayan Devrim Barçın, iktidara sert bir uyarıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizi son kez Anayasal düzeni yıkma çabanızdan, darbeci zihniyetinizden vazgeçmeye davet ediyorum."