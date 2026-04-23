Anahtarını kaybetti, balkona tırmanırken aşağıya düştü
Lefkoşa’da günün ilk saatlerinde evinin anahtarını kaybettiği için balkondan eve girmeye çalışan 40 yaşındaki Hakkı Özer, yaklaşık dört metreden aşağıya düştü.
A+A-
Lefkoşa’da günün ilk saatlerinde evinin anahtarını kaybettiği için balkondan eve girmeye çalışan 40 yaşındaki Hakkı Özer, yaklaşık dört metreden aşağıya düştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay saat 01.50 sıralarında gerçekleşti. Düştükten sonra yaralanan 40 yaşındaki şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 693 defa okunmuştur