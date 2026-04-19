Aliye Ummanel’den Bir İhtimal Kabare… Bandabuliya’da Kıbrıs’ın Halleri!

Mest oldum… Bu stresli ortamda çok iyi geldi Bir İhtimal Kabare. Çok eğlendik ama çok da ironi yaşadık; bizi, memleket hallerini izledik. Kıbrıs’ı yaşadık.

Yazan ve Yöneten Aliye Ummanel’in dediği gibi oyun; “1958 kışından 1963 kışına bir seyir. Lefkoşa’da bir kabare. Tutunmanın beşiği, dağılmanın eşiği… Tarihe bakmak, bugüne bakmaktır. Bugünü yaşamaksa tekrar tekrar bir inancı tazelemeyi gerektirmektedir…”

Özetle Agop’un (Osman Ateş) dediği gibi; “Farklılıklar güzeldir. Engel değil beraber olmaya. Ama ne vakit ki bir farklılığın altını çizerler; misal o Türk’tür, bu Rum’dur, bu Ermeni’dir derler, işler değişir. Ne vakit ki bir farklılığın altını çizdiler, o vakit bir ihtimalin de üstünü çizdiler: Beraber olma ihtimalinin…”

Pazartesi geceleri Bandabuliya Sahnesi’nde oynuyor Bir İhtimal Kabare. Aralık ayından beri kapalı gişe. Biz 3 ayda yer bulabildik. İyi ki pes etmedim, izlemesem eksik kalırdım.

Tebrikler Aliye Ummanel; tebrikler Osman Ateş, Özgür Oktay ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları.