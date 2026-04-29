“Akaryakıt bu hafta hep 100 doların üzerinde seyretti, şimdi ona göre bir fiyatlandırma olacak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Akaryakıt bu hafta hep 100 doların üzerinde seyretti” dedi. Oğuz, “Şimdi ona göre bir fiyatlandırma olacak” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası’nda canlı yayına katılan Oğuz, fiyatlandırma çalışmasının devam ettiğini belirtti “Onun çalışmasını şu anda Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapıyor” dedi.

Oğuz, "Devlet gelirlerinden fedakarlık yaparak, akaryakıt fiyatları zamlanmasın diye uğraşıyor. Dünyanın her yerinde zam oluyor ama biz yaptığımız zaman sosyal medya fenomenleri, 'Allah bilmem neyinizi versin, batırdınız, mahvettiniz' diyorlar" diye konuştu.