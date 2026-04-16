Akansoy: “İki toplum arasında diyalog ve ortak çözüm zemininin güçlendirilmesine katkı sağladı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Larnaka’da gerçekleşen “Kıbrıs sorununun bugünkü durumu” başlıklı oturumuna konuşması olarak katıldı. Akansoy, etkinliğin çözüm perspektifi çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediğini belirtti.

“Çözüm ve Yeniden Birleşme için Larnaka Hareketi” ile “Mağusa Bizim Şehrimiz Hareketi”nin ortak organizasyonuyla düzenlenen panelin Larnaka Edebiyat ve Sanat Merkezi’nde yer aldığını ifade eden Akansoy, Toumazos Tsielepis, Achilleas Dimitriades ve Kemal Baykallı ile birlikte konuşmacı olarak katıldıklarını söyledi. Akansoy, “oldukça verimli bir tartışma gerçekleştirdik” dedi.

Etkinliğe yüksek katılım olduğunu ve soruların yoğunluğunun dikkat çektiğini belirten Akansoy, açılış konuşmalarının Belediye Başkanları Athos Kazantzis ve Süleyman Uluçay tarafından yapıldığını kaydetti.

Açık oturumda Kıbrıs’ta çözüm süreci ile bölgesel gelişmelerin adaya yansımalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Akansoy, etkinliğin iki toplum arasında diyalog ve ortak çözüm zemininin güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade ederek daveti yapan örgütlere teşekkür etti.