Akansoy: "Bir an önce mahalleye"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümete eleştirilerde bulunarak,"Kararlılıkla mücadeleye devam ederken, hükümetin bir an önce mahalleye gitmesi en doğrusu. Ne Ankara toplantısı ne kabine değişikliği… bu rezilliği hiçbir şey önleyemez.

Bir an önce Mahalleye." dedi.

İnsanlarımızın güven duymadığı hükümet, kendi içindeki ciddi sorunlar ve parçalanmışlığa rağmen görevde kalmaya çalışıyor.

Eğitim çöktü; hastanelerde ilaç kalmadı toplumda büyük bir öfke var.

Ekonomi diye bir şey kalmadı. Asgari ücret ile yaşamak imkansız. Asgari ücret yasasını uygulasalar insanımız nefes alabilir ancak yapmazlar, HP düzeyinde yaşanan her zamanki kavgalar, tartışmalar yaşanıyor. Elbette HP’nin üzerinde bir artış olmalı ancak bunun da kendi içinde yaratacağı farklı sorunlar nasıl çözülecek ?

İstikrarlı muhasebe birimi olarak Euro’ya geçilmeden asla gerçek anlamda “istikrar” sağlanamayacak.

Elbette, dünyaya bağlanmanın, uluslararası hukuk içerisinde yer alma ve siyasi eşitliğe dayalı bir çözümün en doğal hak olduğu bir gerçek iken, bu yönde çalışan, halkın haysiyetli yaşama kavuşma mücadelesini verenler, son günlerde yeniden hortlayan faşistler tarafından ötekileştirme ve düşmanlaştırmayla karşılaşıyor. Dikkate alınmayacak kadar kullanım tarihleri geçmiş, nefret pompalayan soğuk savaş kalıntılarına cevap bile vermeye değmez.

