Ahmet Akarsu'yu kaybettik

Ülkemizin sevilen isimlerinden müzisyen ve öğretmen Ahmet Akarsu hayata gözlerini yumdu. Akarsu'nun ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da (KTOEÖS) Akarsu'nun ölümüyle yayınladığı başsağlığı mesajında "Üyelerimizden sevgili Ahmet Akarsu’nun genç yaşta ani ve zamansız vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Derin üzüntü duyduğumuzu belirtir tüm sevenlerine, hepimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Akarsu son olarak Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nde görev yapıyordu.