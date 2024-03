Adanın en büyük sinema buluşmasında Kıbrıs ve dünyadan filmler de belli oldu

Murat OBENLER

Her yıl dünya ve Kıbrıs sinemasının en yeni örneklerini Kıbrıs’ta yaşayan yerli ve yabancı sinemaseverlerle buluşturan, atölyelerle, eğitimlerle, ortak yapım ve endüstri platformu ile bölge ülkelerinden sektörün temsilcilerini bir araya getiren, çocukları ve gençleri de festivale dahil ederek her yaşa hitap eden Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşması olan Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2024, 12-20 Nisan tarihleri arasından Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde yapılacak. Lefkoşa’da Zena Palace Sineması ve Limasolda Rialto Tiyatrosu’nun ev sahipliğini yapacağı gösterimler yanı sıra Dot.on.the.Map Industry Days de 19-20 Nisan’da Rialto’nun evsahipliğinde yapılacak. Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü ile Rialto Tiyarosu tarafından organize edilen festivalin 22.’sinde genç Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides yine eş yöneticiler olarak festivali yönetecekler.

Festival yine uluslararası sinemanın festivalleri de dolaşarak ödüller kazanan son örneklerini (5 filmlik seçki)‘Viewfinder’ ile sinemaseverlere sunarken, ‘Glocal Images’ bölümü(7 film) ile de Kıbrıstan filmlerin de içinde yer alacağı Uluslararası Yarışma heyecanını yaşatacak.

VİEWFİNDER BÖLÜMÜ

-The Old Oak…yönt:Ken Loach

- Perfect Days…yönt: Wim Wenders

- Green Border… yönt:Agnieszka Holland

- Afire…Yönt: Christian Petzold

- Do not Expect too Much from the End of the World… Radu Jude

GLOCAL İMAGES BÖLÜMÜ

- A Strange Path (Brazil)… yönt: Guto Parente

- Animal (Greece, Austria, Romania, Cyprus, Bulgaria)… yönt: Sofia Exarchou

- Dreaming & Dying (Singapore, Indonesia)…yönt: Nelson Yeo

- Inshallah a Boy (Jordan, France, Saudi Arabia, Qatar)… yönt:Amjad Al Rasheed

- 78 Days (Serbia)…yönt:Emilija Gasic(yönetmen katılımı ile)

- The Teacher (UK, Palestine, Qatar)… yönt:Farah Nabulsi

- Slow (Lithuania, Spain, Sweden)… yönt: Marija Kavtaradze

Kıbrıslı Filmler Yarışması

- Five Shilling Nylon…. yönt: Christos Shopahas

- Africa Star (Cyprus)…. Yönt:Adonis Florides

- Detached House (Cyprus,Greece)….Yönt: Ioakim Mylonas

- Embryo Larva Butterfly (Cyprus, Greece)….yönt: Kyros Papavassiliou

“Taste of Indie” Bölümü

Küçük bütçeli, bağımsız sinemaya övgü için seçilmiş filmler

- Smithereens (1982)…. Yönt:Susan Seidelman

- Baghead (2008)… yönt: Jay and Mark Duplass

- Bye Bye Tiberias (2023-France,Palestine,Belgium,Qatar)…yön:Lina Soualem (belgesel-özel gösterim)

Jürinin Sunumu Bölümü: Festival uluslararası yarışma jürisinin filmlerinden oluşan 3 filmlik seçki

Çocuklar ve Gençler Bölümü

The Apple Day (K)… yönt:Mahmoud Ghaffari (Iran)

Adventures in the Land of Asha (K) yönt:Sophie Farkas Bolla (Canada)

Big Dreams (K)… yön:Dan Pánek (Czech Republic)

Nezouh (12+)… yön: Soudade Kaadan (UK, Syria, France, Qatar)

Searching (12+)… yön:Anneesh Chaganty (USA, Russia)

Festivalin detaylarına ve programına www.cyprusfilmdays.com. adresinden ulaşılabilir.