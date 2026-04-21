“Ada ekonomileri için endişeli bekleyiş var”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, küresel gelişmelerin turizm ve ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Uluçay, “Dünya kalıcı bir belirsizlik içine girdi, biz de stratejimizi belirlemek zorundayız” dedi.

Meclis kürsüsünde konuşan Teberrüken Uluçay, dünyada devam eden sıkıntı ve olumsuzlukların turizm sektörünü de doğrudan etkilediğini belirterek, ada ekonomilerinin bu süreçten olumsuz etkileneceğine yönelik endişelerin arttığını söyledi. Uluçay, bu etkilerin azaltılması için ortaya konan görüşlerin hayata geçirilmesinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Savaşın yarattığı küresel belirsizliklere işaret eden Uluçay, petrol fiyatlarındaki artış, arz sıkıntıları, navlun maliyetlerinin neredeyse iki katına çıkması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin ekonomiler üzerinde ciddi baskı yarattığını vurguladı. Uluçay, özellikle hava yolu ulaşımının pahalı hale gelmesinin turizm ve ticaret gibi sektörlerde üretim ve girdi maliyetlerini artırarak olumsuz sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda verilen mesajlara da değinen Uluçay, İran’a ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gerilimlerin ekonomik etkilerinin açık şekilde ortaya konduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki durum, petrol ve gübre fiyatlarındaki artış, gıda enflasyonu ve alternatif ticaret yollarına ilişkin tartışmaların forumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Savunma ihtiyaçlarının da yeni siyasi iş birliklerini gündeme getirdiğini ifade eden Uluçay, bu gelişmelerin ekonomik alanda da yeni aktörleri ve potansiyelleri ortaya çıkardığını kaydetti.

Uluçay, yaşanan gelişmeler karşısında hem siyasi hem de ekonomik adımların önemine dikkat çekerek, “Dünya artık kalıcı bir belirsizlik içinde. KKTC de bu gelişmeler ışığında kendi geleceğini belirlerken stratejisini ortaya koymak durumundadır” dedi.

Ekonomik belirsizliklerin yanında siyasi belirsizliklerin de gündemde olacağını belirten Uluçay, “Bir yandan ekonomik belirsizliklerle uğraşırken bir yandan da yakın ve orta vadeli gelecekte siyasi belirsizliklerle uğraşmak durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.