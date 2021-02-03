Pandemide yerel vaka sayısı yükseldi, sağlık sistemini zorlayacak duruma ulaştı. Pandemi Hastanesi’ndeki yatak kapasitesi dolmak üzere, doktorlar durumun ciddiyetine dikkat çekti… En kritik açıklama ise Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deren Oygar’dan geldi: “Kritik günlerden geçiyoruz. Acil Durum Hastanesi doluyor”

Fehime ALASYA

Pandemide yerel vaka sayısı rekora ulaştı. Pandemi Hastanesi’ndeki yatak kapasitesi dolmak üzere, sağlıkçılar kapanmanın daha sıkı bir uygulama ve denetimler ile devreye girmesinden yana hem fikir.

Hükümet ile dün ortak bir masa etrafında toplanan İlçe Belediye Başkanları ise “denetimlerde Kaymakamlık ve Polise daha çok iş düştüğünü” belirtti. Belediye başkanları “sokaktaki hareketliliğin kesilmesi gerektiğine” vurgu yaptı.

Artan vaka sayısıyla birlikte en can alıcı açıklama ise yeni hizmete giren Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deren Oygar’dan geldi. Oygar, Acil durum hastanesinin dolmak üzere olduğunu ifade etti.

Bu gidişle sağlık personeli konusunda da sıkıntı yaşanabileceği görüşünü paylaşan Oygar, doktor ve hemşire alımları için hala devlet prosedürlerinin beklendiği bilgisini paylaştı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlara uyulması gerektiğinin altını çizen İlçe Belediye Başkanları ise kapanmadaki ekonomik desteğin de önemine dikkat çekti.

Bazı bölgelerdeki vaka artışlarının önüne kapanmayla dahi geçilemediği görüldü. Lapta bölgesindeki vakalar gittikçe arttı, ilgili belediye başkanı daha fazla PCR testi talep ettiklerini fakat sağlık ekiplerinin yoğun olduğu gerekçesiyle bölgede test yapılmadığını belirtti.

Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deren Oygar:

"Acil Durum Hastanesi doluyor”

Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deren Oygar, hastanede dün akşamüzeri itibariyle son 34 yatağın kaldığını açıkladı. Oygar, "Vaka sayısının artışında hız kesmediği, kritik günlerden geçildiğini" belirtti.

Dr. Deren Oygar, yoğun bakım servisindeki hasta sayısının dün gün içinde 12’ye düşeceğini de açıkladı. BRT’ye konuşan Oygar, dün itibariyle yoğun bakımdaki 12 yatağın boş olduğunu kaydetti. Oygar, "vaka sayısının artışında hız kesmediği, kritik günlerden geçildiğini" belirtti.

24 yoğun bakım 76 normla yatak kapasitesi olan Pandemi Hastanesi’nde 40 kişinin dün itibariyle

Tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Şu ana kadar vaka sayısının yüksek olduğunu da anlatan Oygar, bu vakaların karantina otellerinden ve dışarıdan olduğun kaydetti.

“Karantinadaki hastaların Pozitif olması bizi biraz rahatlatıyor, temaslılar da mutlaka kendini bildirmeli.” diyen Oygar, çok kritik günlerden geçildiğini belirtti.

Kurallara uyulmasının gerektiğinin altını çizen Oygar şunları söyledi: “Halk olarak kapanma sürecine uymaya çalışalım, hastane kapasitesini doldurmayalım. Hastaneye gelecek olan ve COVID olan vakaları, hekim, hastane, personel kapasitesinin aşılmaması gerekiyor. Bunu da kapanma sürecine uyarak yapabiliriz. Hala buradayız ama umarım bu artışlar devam etmez ve kapasitemiz aşılmamış olur. Tüm dileğimiz bu, çok kritik noktadayız. Bu günler ve bu haftalar çok kritik. El birliği ile bunu atlatabiliriz.”

“Bizi ne beklediğini ön göremiyoruz”

"Vaka sayısı arttıkça sağlık personelinin sıkıntıya düştüğünü" de dile getiren Oygar, "Yeni doktor ve hemşireler ile personel sayısı arttırılacak. Bizi ne beklediğini ön göremiyoruz o nedenle bu sayıların arttırılmasında fayda var. Gelen vaka artışlarının karşılanması için bu yeterli.” dedi.

“Karantina otellerindeki sağlık hizmetleri de iyileştirilecek”

Karantina otellerindeki vaka sayılarının da artmaya devam ettiğini, bu noktalarda verilen sağlık hizmetinin de iyileştirilmesi için yeni göreve başlayacak olan sağlık ekibinin beklendiğini de işaret eden Oygar; “Yeni alınacak olan personeller ile buradaki hasta takibi ve organizasyonu daha iyi yapılacak. Henüz yeni doktorlar hizmet vermeye başlamadı, bazı prosedürler tamamlanmaya çalışılıyor.” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Bir B planı var mı?”

Uygulanan tedbirlerin yeterli olmaması, denetim ve kontrollerin de yapılamamasından dolayı bu günlere gelindiğini ifade eden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, acil bir B Planı olması gerektiğinin altını çizdi.

Gürkut, “Bir B planı var mı, varsa bunlar net olacak mı yoksa yine akşamdan sabaha değişecek mi?” diye sordu.

Vaka artışlarındaki artışın süreceği öngörüsünde bulunan Gürkut, “İlk vakanın üzerinden aylar geçmişse ve biz hala kapanmadan söz ediyorsak, yeteri kadar tedbir alamadık, önlem alamadık anlamı ortaya çıkıyor.” yorumunda bulundu.

Kapanmaya rağmen ülkedeki hareketliliğin azalmadığına da değinen Gürkut, bu kapanmanın etkili olması için daha sıkı, denetimlerin şart olduğunu bir kez daha yineledi.

Yerel bulaşın önüne geçilmesi konusunda yapılması gerekenlere de değinen Gürkut, şöyle devam etti:

“Özellikle ev ziyaretlerinin sürdüğüne ilişkin duyumlar bu risk ve beraberindeki kaygıları da arttırıyor.

Kapanmadan beklentimiz, virüsü taşıyan ile taşımayanların temasını kesmek. Yaygın olarak toplumda vakaya rastlanıyor, bu halde iken mümkün olduğunca çok sayıda test yapıp, pozitif kişileri toplayıp, bu teması kesmeliyiz. Çok sayıda ve çok yerde testler yapmalıyız. Bunu hızlı olarak planlayıp hayata geçirmeliyiz.

Çok fazla kişiye izin verildi, bunun da önüne geçilmeli. Hayati olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy:

“5 kritik gün”e gelindi, zaman komşunuzla kahve içme, ailece toplanma zamanı değil”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy vaka sayılarıyla, “5 kritik gün”e gelindiğini işaret etti.

Önümüzdeki 5 günün tüm sağlık çalışanları açısından zor geçeceğini bu şekilde devam edilmesi durumunda ise tüm kapasitenin dolacağına vurgu yapan Dr. Akansoy, “Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız” dedi.

Dr. Akansoy, “Bulaşma artarsa kapanma uzayacak, hastaneler dolup taşacak ve ölümler çok artacak. Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de yeniden pandemi hastanesi olur.” uyarısında bulundu.

Ülkedeki genel sağlıkla ilgili de sıkıntılar yaşanabileceğine değinen Akansoy, “Bu kış aylarında korona olmayan hastaların hastaneye gelememesi yüzünden koronadan ölenden çok daha fazla can kaybımız olur.” dedi.

Misafir kabul edilmememsi gerektiğinin de altını çizen Akansoy, “Zaman komşunuzla kahve içme, hazır işe gitmeyiz ailece toplanalım zamanı da değildir. Zaman sadece çekirdek ailenizle birlikte kalma zamanıdır. Bunun ayıbı yoktur, misafir kabul etmeyiniz.” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Testler arttırılmalı… Açılma için çok erken”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, Girne ve Lefkoşa bölgesinde vaka sayısında çok yüksek bir artış olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Emre Vudalı, random testlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplum içinde bulaşın giderek yaygınlaştığına vurgu yapan Vudalı, yoğun bakımda hasta sayısının da hala yüksek olduğuna işaret etti.

Bulaşıcı Üst Kurul kararlarına da değinen Vudalı, üst kurulun açılım için karar almasının çok erken olduğunu söyledi.

YERELDE DURUM

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı:

“Komite kararlarına uyulmalı”

Polis ve Kaymakamlıkların işleyişiyle ilgili bilgi alışverişi yapıldığını kaydeden Harmancı, “Neler olabilir kısmıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Polisin yaşadığı sıkıntılar konuşuldu.

Harmancı, nasıl önlemeler alınması gerektiği sorusuna ise; “Komite kararlarına uyulmalı, şeffaf, doğrucu bilgi, sebepleri ile altını dolduran, olası riskleri tek tek anlatan ve algılatan kurumun tedbirlerine uyulmalı. Ekonomik tedbirler de masaya konmalı.” yorumunda bulundu.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Çalışan sektörlere zorunlu PCR yapılması devreye konmalı”

Kısmi kapanmanın bir hafta daha uzayacağı öngörüsünde bulunan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçeler arası giriş çıkışların denetiminin daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti. Çalışan ve aktif olan sektörlere de düzenli PCR testi yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Kaya, “Random testler arttırılmalı, bu testleri yaptırmak daha kolay olmalı ve yığılmanın önüne geçilmeli.” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nda dün yapılan toplantıyla ilgili de görüş veren Kaya, özetle şunları ifade etti:

“Bu süreçleri değerlendirerek görüş alış verişinde bulunduk. Gerek Polis müdürleri, gerek Kaymakamlar, bu güne dek tespit edilen sıkıntılar masaya konuldu. Çok fazla kişiye izin verildiği, bunların nasıl kontrol mekanizması oluşacağı konuşuldu. Bu izinlerin kısıtlanmasının ve daha denetlenebilir olması gerektiğinin altı çizildi.

Herkesin izni var, olması gerekenden fazla kişi dışarıda, bunun üzerinde duruldu. Bazı küçük işletmeler ve evlere paket servislerin sıkıntı yarattığını, bunların kapsamları konuşuldu.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Kısmi kapanma, ekonomik destek ile uzatılmalı, açılım için çok erken”

İskele bölgesinde kısmi kapanmayla ilgili sıkıntı yaşamadıklarını anlatan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, artan vakalarla kapanma sürecinin devam etmesi, bunun için de ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Sadıkoğlu, “Kapanma konusunda geç kalınmış bir karar var, bu süre uzatılmalı, açılım için çok erken” dedi.

Kapanmanın ekonomik boyutunun da düşünülmesi gerektiğini anlatan Sadıkoğlu, “Denetimler ve kontroller ile yerli ürünlerin satıldığı pazarların kurulmasını talep ettik, bu ülke genelinde olmalı çünkü çalışmayan kişilerin ekonomisini döndürmesi çok zor olacaktır. Ya bu şekilde tedbirler alınmalı ya da ekonomik olarak destek sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.

Bölge olarak kısmi kapanma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını kaydeden Sadıkoğlu, bölge halkının kurallara uyduğunu anlattı. Köyden çıkacak olan kişilerin dahi muhtarlığa aktarıldığını ifade eden Sadıkoğlu, belediye olarak da tedbir ve denetimlerin had safhaya çıkarıldığını anlattı.

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Vakalarda artış var, taramalar sıkıntılı”

Bölgedeki vakalarda artış olduğunu ifade eden Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, PCR testi taramalarında bölgede sıkıntı yaşandığını ifade etti. Tarama ekiplerinin yoğun olduğu için 2-3 gündür bölgeye gitmediğini kaydeden Aktuğ, Alsancak’ta yapılan testlere talep olduğu ve yığılmanın oluştuğunu anlattı.

Aktuğ, yığılmanın önüne geçilmesi gerektiğini altını çizdi, “Alsancak’ta test yapıldığını duyan oraya yöneldi, bu sefer hiç istemediğimiz yoğunluk ortaya çıktı. Koordinasyon kolay değil. Vakalar artıyor, tedirginlik de sürüyor” dedi.

Bölgede aşılamalar başlatıldı

Alsancak’ta 65 yaş üzeri 71 kişi aşılandı. Aşılanma, hafta sonuna dek randevu sistemi ile devam edecek.

Aktuğ, bölgede daha fazla PCR testi yapılması için talep olduğunu, bakanlığın yoğunluğundan dolayı bu testlerin yapılamadığını belirtti.

Ne kadar kural koyulursa koyulsun, herkesin bunlara uyması gerektiğini dile getiren Aktuğ, “Herkes kurallara uymalı, bu bulaşın önüne birlikte geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Denetimler geniş çaplı toplantıda masaya yatırıldı

Başbakan Saner, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Polis Müdürleri ile geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi, denetimler değerlendirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren de katıldı.

Pandemi konusunda ülkedeki son gelişme ve çalışmalar Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Salonu’nda, Başbakan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in de katılımıyla Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve denetimler başlığı altında değerlendirmelerin yapıldığı ve bundan sonra yapılacak çalışmaların görüşüldüğü genişletilmiş toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, ilçe Emniyet Müdürleri, Merkez ve İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve bakanlık müsteşarları da katıldı.

Saner, denetime dikkat çekti, işbirliğini vurguladı

Başbakan Saner, toplantının ardından, Covid-19’dan dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkede de hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi.

Saner, vaka sayısında son iki ay içinde ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade ederek, bu çerçevede öncelikle yerel yönetimlere denetleme konusunda yetki verdiklerini ve denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti.

Temaslı hastaların devletin ilgili kurumlarına bildirimde bulunmasını isteyen Saner, hastalığın kontrol altına alınabilmesi açısından temaslı kişilerin bu konuya özellikle hassasiyet göstermelerini rica etti.

Saner, ayrıca Covid-19 Salgın ile mücadelede, halkın alınan kararlara ve denetim yapan Polis Teşkilatına, Belediyelere ve Kaymakamlıklara yardımcı olmalarının önemine vurgu yaptı.

Evren: “Geniş katılımlı ve çok verimli bir toplantı”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için alınan tedbir kararları çerçevesinde, sokağa çıkma yasağı, denetimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında geniş katılımlı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıya katılan tüm yetkililere teşekkür etti.