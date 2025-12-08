Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, 2026 bütçesinin öngörülen politikaları hayata geçirmekte yetersiz olduğunu belirterek ciddi açık riskine dikkat çekti.

Uluçay, bütçelerin rakamsal yapısının aynı zamanda hükümetin ilgili döneme dair politikalarının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bütçe rakamları itibarı ile Maliye Bakanının da söylediği gibi o döneme ait öngördüğümüz politikaların bir göstergesidir.” dedi.

2025 bütçesi görüşülürken 18 milyar 200 milyon TL açık öngörüldüğünü hatırlatan Uluçay, aralık sonu itibarıyla bu açığın 9,5 milyar TL civarında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Uluçay, 2026 yılına ilişkin tahmini açık rakamlarının da benzer bir tabloya işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“2026 yılı için öngörülen 25 milyar 200 milyon açık rakamı, bu yılki yüzde 50 performansla değerlendirildiğinde yıl sonunda yaklaşık 13 milyar açıkla kapanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren bir bütçe ile karşı karşıyayız.”

Uluçay, konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

“Açığın açığının ortaya çıkacağı kuvvetle muhtemel önümüzdeki süreç içerisinde somut olarak ortada duran bu durum, bu bütçe ile hayata geçirmeyi öngördüğümüz politikaları hayata geçirmek adına herhangi bir pozitif bir yansıma göstermeyecektir. Açığın açığı bütçesiyle politikayı hayata geçirmek mümkün olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gelir-gider dengesine de dikkat çeken Uluçay, bütçenin gelir kalemlerinin giderleri karşılayabilmesi için kaynak öngörüsünün kritik önemde olduğunu söyledi.