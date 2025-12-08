Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünden bütçe ve güncel sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasını işaret eden CTP Genel Başkanı İncirli, “Bu kadar kopuk bir değerlendirme ben ömrümde duymadım. Berova, keşke değerlendirme yaparken bir parça hakikatler üzerinden konuşabilseydi. Bu şekilde daha çok saygı duyulurdu.” dedi.

İncirli, kayıt dışılığın giderek artan bir sorun olduğuna da dikkat çekti. UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde kayıt dışılığın canavar haline geldiğine vurgu yapan İncirli, “Hal böyleyken kayıt dışılık azaltılıyor gibisinden bir açıklama yapamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Berova’nın “Halkla bir güven ilişkisi içerisinde ilerliyoruz.” şeklindeki açıklamasını eleştiren İncirli, “Hangi güven ilişkisinden söz ediyorsunuz? Halk şu anda yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla sarsılmış bir vaziyettedir. Bugüne kadar görüşmemiş derecede şiddetli bir güven bunalımı yaşanıyor. İnsanların hissettiği güven buhranını nasıl göremiyorsunuz?” diye sordu.

İncirli açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gereksiz harcamaları azalttığınızı da öne sürdünüz. Gereksiz harcamaları azaltmak, izaz ikram kalemlerini enflasyonun üzerinde artırmak mıdır? Veya ihale süreçlerinin kirlenmesine göz yummak mıdır? Bu mudur tasarruf yapmak? Bütün bunlar söyledikleriniz ve yaptıklarınızın birbirini tutmadığını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Kamuda verimliliğe de değinildi. En az 300 kişinin işe gitmeyip de maaş aldığı söyleniyor. Bu konuyu da defalarca sorduk. Bu konuda doyurucu bir açıklamaya ihtiyaç vardır."