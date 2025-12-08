“2026 yılı bütçesi, kamusal soygunun tedavüle sürülmüş resmi bir evrakıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünden bazı açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına değinen CTP Milletvekili Şahiner, “Yaptıklarınız, yapacaklarınız garantisiyse 2026 yılında vay halimize.” dedi.

Şahiner, 2026 bütçesine dikkat çekerek, “Keşke 2026 bütçesiyle ilgili iyi şeyler konuşabilseydik. Halkımız hayat pahalılığı altında ezilirken ve bir sürü sektör can çekişir noktaya gelirken, 2026 yılı bütçesi bir enkazın toprağın altına gömüleceği bir yıl gibi önümüzde duruyor.” ifadelerini kullandı.

2026 yılı bütçesinin, kendi halkını unutanların, geleceği de harcayanların resmi niteliği olduğuna vurgu yapan Şahiner, “Maliye Bakanlığı borçlanabiliyor diye bu geminin yüzdüğünü zannedemezsiniz. Kamu maliyesi, borçlanmadığı takdirde bir tek iğne-iplik alamayacak noktaya getirildi.” diye konuştu.

Şahiner, “2026 yılı bütçesi aynı zamanda, kamusal soygunun tedavüle sürülmüş resmi bir evrakıdır. Çöküşün eşiğindeki sektörlere sırt çeviren, yüksek faizli borçlanmaya başarı diye anlatan bir bütçedir.” diyerek, 2026 yılının yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde geçeceğine işaret etti.