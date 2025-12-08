“Bir şeyleri örtme girişimimiz olmadı, olmayacak”

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, “bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ancak bunları örtme girişimlerinin olmadığını” söyledi.

Açıklama, Başbakanlık Müsteşarı ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının mecliste gündeme gelmesinin ardından geldi.

Üstel, “Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz. Hukuk devletine inandığımız için, eğer birileri uygulamada hata yaptıysa soruşturma süreci vardır, ona saygı duyarız ve sonrasında da yargıya intikalini sağlarız. Kimseye bu ülkede herhangi bir ayrıcalık tanımadık, tanımayacağız” iddiasında bulundu.

Başbakan, siyasi partilerin yıpratılmaması gerektiğini söylerken, “Kişiler eğer bir hata yaptıysa polis teşkilatı gereğini yapar. Polisimize biz dedik ki varsa, gereğini yapın” ifadelerini kullandı.