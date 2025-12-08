Tarihi bütçe açığını, “umut bütçesi” olarak niteledi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 25,2 milyar TL’lik tarihi bir açığa sahip bütçeyi “umut bütçesi” olarak nitelendirdi.

Bütçenin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Berova, bütçe ile ilgili öngörülen açığın “yönetilebilir düzeyde” olduğunu söyledi, “2027’den itibaren kademeli olarak düşürülecektir” dedi.

Berova, “Bizim hedefimiz nettir. Güçlü kamu maliyesi, güçlü ekonomi, güçlü toplum. Bunun için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Bu bütçe bir umut bütçesidir” diyen Berova şöyle devam etti:

“Yeniden ayağa kalkışın başlangıcını oluşturan bir bütçedir. Yarın bugünden daha iyi olacak diyen bir anlayışın eseridir. Evet zor günler yaşadık. Ama biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Çünkü üreten insanımız var, güçlü bir devletimiz var.”