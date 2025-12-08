Antalya'da deprem... Kıbrıs'tan da hissedildi

Antalya'da dün gece Konyaaltı'nda meydana gelen depremin ardından bu kez Serik'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

Antalya'da bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremi merkez üssünü Serik ilçesi olarak açıkladı.

Ülkemiz saatiyle Saat 12.21'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu bildirildi.

28,25 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Kıbrıs'tan da hissedildi.