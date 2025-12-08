Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 2026 yılı bütçesiyle ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

CTP Milletvekili Barçın, “Bütçeyle ilgili hükümet sıralarından La Fontaine’den masallar dinledik. Maliye Bakanı Özdemir Berova başta olmak üzere hükümet kanadından kimse ultra bütçe açığı yaşadığımız bir dönemde rakam ifade ederek bir konuşma yapmadı.” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında kamudaki tutuklamalara işaret eden Barçın, “Yolsuzlukları nasıl planladığınızı belgelerle tek tek ispatlayacağım.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yerinden söz alan İçişleri Bakın Dursun Oğuz ise, “Burada çıkıp da kahramanlık yapmana gerek yok. Elinde belge varsa polise ver.” diye konuştu.

Barçın ise Bakan Oğuz’a cevaben, “Masumiyet karinesi gereği yargı önünde suçluluğu ispatlanan kadar herkes masumdur. Fakat bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşma yapamayacağımız anlamına gelmiyor.” açıklamasında bulundu.

“İlgili Bakanlık ve kurumların bütçeleri Meclis’e geldiğinde tespit ettiğimiz usulsüzlük ve yolsuzlukları belgeli bir şekilde tek tek konuşacağız.” diyen Barçın, bu yaptığı açıklamanın popülizm olmadığına vurgu yaptı.