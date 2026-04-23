Abdullah Aktolgalı görevden alındı, yerine Yılmaz Altunterim atandı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü'ne Yılmaz Altunterim atandı.

Resmî Gazetede yayımlanan kararda, 15 Kasım 2022 tarihinden bu yana söz konusu mevkide görev yapan Abdullah Aktolgalı'nın 23 Nisan 2026 itibarıyla görevden alındığı ve yerine Yılmaz Altunterim'in atandığı belirtildi.

Atama bugünden itibaren geçerli olacak.