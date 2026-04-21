AB’den Kıbrıslı sivil toplum kuruluşlarına yeni teklif çağrısı

Avrupa Komisyonu, “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında X” programı kapsamında yeni bir teklif çağrısı başlattı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan çağrıya ilişkin son başvuru tarihi 16 Haziran olarak açıklanırken; çağrının referans numarası “EuropeAid/185928/DH/ACT/CY” olarak belirtildi.

Detaylı başvuru rehberi ve bilgilere, https://civicspace.eu/avrupa-komisyonu-kibrisli-sivil-toplum-is-basinda-x-kapsaminda-yeni-bir-teklif-cagrisi-baslatti/ internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedilirken, başvuru sürecine ilişkin sorular için “[email protected]” e-posta adresi ile +90 539 132 22 45 numaralı WhatsApp hattının kullanılabileceği ifade edildi.

Duyuruda ayrıca, başvuru sürecine ilişkin halka açık bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği bildirildi.

Bu kapsamda, açılış etkinliği ve bilgilendirme toplantısının yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Home for Cooperation’da gerçekleştirileceği ve İngilizce, Türkçe ile Yunanca dillerinde yapılacağı belirtildi.

Çevrim içi bilgilendirme toplantısının ise 6 Mayıs tarihinde 10.00-14.30 saatleri arasında üç dilde düzenleneceği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, 7 Mayıs’ta 11.00-13.00 saatleri arasında İskele’deki Kıyı Restaurant’ta Türkçe dilinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği de ifade edildi.