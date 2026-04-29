AB Bilgi Merkezi, Lefkoşa Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği düzenledi

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, “AB’nin Yeşil Vizyonu Kampanyası” kapsamında Lefkoşa Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği düzenledi.

Bu çerçevede, öğrenciler tarafından okul bahçesine zeytin fidanları dikildi.

AB Bilgi Merkezi, “AB’nin Yeşil Vizyonu Kampanyası” kapsamında, toplam yedi okulda ağaç dikim etkinliği düzenlemeyi hedefliyor.

Lefkoşa Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndaki etkinliğe, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları, Orman Mühendisi Ahmet İyigün, Dr. Suat Günsel İlkokulu Müdürü Selim Özmenek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Simosas: “Bu etkinlik çevre ve gelecek açısından önemli”

Etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, çevre ve gelecek açısından etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Okul bahçesine dikilecek ağaçların daha güzel bir ortam açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Simosas, öğrencilerden ağaçlara bakma sözü alarak konuşmasına son verdi.

Özmenek: “Doğa bize emanet değil, biz doğaya emanetiz”

Lefkoşa Dr. Suat Günsel İlkokulu Müdürü Selim Özmenek ise, “Bugün burada sadece bir fidanı toprakla buluşturmak için değil, aslında geleceğimizi kökleriyle birlikte güçlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Doğa bize emanet değil, biz doğaya emanetiz” diyen Özmenek, bugün ağaç dikerek atılacak adımın yarının nefesi olacağını söyledi.

Bir çocuğun doğaya değen elinin geleceğe umut olduğunu kaydeden Özmenek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özmenek, konuşmasının ardından, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas ile Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları’na çiçek takdim ederek teşekkür etti.

İyigün: “Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum”

Etkinlikte söz alan Orman Mühendisi Ahmet İyigün ise, organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederek, çocukları ağaçlandırmayla ilgili bilgilendirdi.

Etkinlik, çocukların okul bahçesine zeytin fidanlarını dikmesiyle sona erdi.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım