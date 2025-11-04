9 yaşındaki Chınyere Olivia Ojoagu yaşamını yitirdi

Mağusa’da sakin 9 yaşındaki Chınyere Olivia Ojoagu, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre, Ojoagu 2 Kasım 2025 tarihinde rahatsızlanarak babası tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayenesinin ardından, babasının isteğiyle hastaneden ayrıldı.

03 Kasım 2025 sabahı yeniden rahatsızlanan Ojoagu, saat 07.30 sıralarında tekrar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan ambulansla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne sevk edilen Ojoagu, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Polis, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.