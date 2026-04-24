800 TL çaldılar, biri tutuklu biri teminatla serbest

Alayköy’de meydana gelen “sirkat” suçundan tutuklanan H.Y. ile K.K. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şerife Kutruza mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonuna girerek, 800 TL çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 23 Nisan’da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, iş yeri kameralarının incelemeye alındığını belirtti. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Zanlı H.Y.’nin sirkat suçlarından birçok sabıkası olduğunu kaydeden polis, zanlı K.K.’nin benzer suçlar olmasa da birden fazla suç kaydı, askıda davası olduğunu belirtti.

Polis, benzer suçlar işleyen H.Y.’nin tutuklu yargılanmasını, K.K.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise “Çok alkollüydük, istemeden yaptık. Petrole gidip parayı vermek istedik ancak polisi aradılar” dediler.

Yargıç Şevket Gazi, zanlı K.K.’ninn yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı H.Y.’nin ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.