73. Berlinale heyecanı 16-26 Şubat’ta

Dünyanın en önemli sinema buluşmalarından olan Berlin Film Festivali bu yıl 16-26 Şubat tarihleri arasında 73.kez lmanya’ın başkenti Berlin'de gerçekleşecek.

Festivalle ilgili bazı detaylar açıklanırken Ana Yarışmada Altına Ayı için yarışcak filmlerin ne olacağı heyecanı sürüyor.

Yaklaşık bir aylık bir süre sonra başlayacak ve sinemalarında,üniversitelerinde, kültür merkezlerinde gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle Berlin’i yine bir sinema şehrine dönüştürecek Berlinale açılışını Rebecca Miller’in senaryosunu yazıp yönettiği, başrollerini Peter Dinklage ve Anne Hathaway’in paylaştığı ‘She Came to Me’(O bana geldi) ile yapacak. Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanlığını oyuncu, senarist ve yönetmen Kristen Stewart’ın yapacağı Ana Yarışma filmlerinin bugünlerde açıklanması bekleniyor. Ayrıca ünlü yönetmen Steven Spielberg, 73’üncü Berlin Film Festivali tarafından Onursal Altın Ayı ve 2023 Saygı Ödülü'ne değer görüldü.Yönetmenin son filmi “The Fablemans”ın gösterimi de festivalde yapılacak.

Berlinale direktörleri Mariëtte Rissenbeek ve Carlo Chatrian,Yönetmen ve senarist Rebecca Miller’in romantik komedisini açılış filmi olarak seçmeleriyle ilgili “Bu festival edisyonunu batı toplumunun günlük çatışmaları üzerine inşa edilen karşı konulamaz bir komedi ile açmaktan çok memnunuz” dediler.

“Kristen Stewart, genç, ışıltılı ve arkasında etkileyici bir çalışma geçmişi var”

Festival direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian, 73.Berlinale Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı oyuncu, senarist ve yönetmen Kristen Stewart olmasıyla ilgili de "Genç, ışıltılı ve arkasında etkileyici bir çalışma geçmişi olan Kristen Stewart, ABD ile Avrupa arasında mükemmel bir köprü" ifadelerini kullandı.

Steven Spielberg’e Onursal Altın Ayı ve 2023 Saygı Ödülü

"Jurassic Park", "Schindler'in Listesi", "Er Ryan'ı Kurtarmak" ve "Batı Yakası’nın Hikayesi" gibi filmlere imza atan yönetmen Steven Spielberg, Festival tarafından Onursal Altın Ayı ve 2023 Saygı Ödülü'ne değer görüldü. Spielberg'in Arizona ve Kuzey Kaliforniya'da geçen yarı otobiyografik bakış açısına sahip son filmi “The Fablemans”ın gösterimi de festivalde yapılacak.

Ana Yarışma dışında birçok bölümde filmler açıklandı

Festivalin Panorama, Forum,Special ve Generation bölümlerinde gösterilmek üzere seçilen ilk filmleri de açıklandı. Berlinale Special’da Brandon Cronenberg’in “İnfinity Pool”, Kazuyoshi Kumakiri’nin “ # Manhole”, Todd Field’in “TAR” ve Alex Gibney’in “Untitled Boris Becker Documentary” filmleri dikkat çekiyor.

Ira Sachs’ın yönettiği Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulous ve Alman aktör Franz Rogowski’nin yer aldığı,Paris’te geçen bir drama olan “Yolcular” Avrupa prömiyerini Berlin’deki Panorama’da yaparken, Jennifer Reeder’in yönettiği “Perpetrator” (Fail) filmi “Kanlı bir reşit olma hikayesi” olarak tanımlanıyor. Alicia Silverstone, Christopher Lowell ve Kiah McKirnan’ın başrollerinde yer aldığı ”Perpetrator” dünya prömiyerini Berlin’de yapacak.

Yunan yönetmen Vasilis Katsoupis’in “İçeri” filmi de sıkı bir Berlinale katılımcısı olan oyuncu Willem Dafoe’yu, bir işin ortasında gösterişli bir New York çatı katında mahsur kalan bir sanat hırsızını canlandırdığı rolü ile yine Alman seyircisiyle buluşturuyor. Sepideh Farsi’nin yönettiği İran filmi “The Siren” da merakla beklenen filmler arasında yer alıyor.

Belgeselde ise Roman Liubyi’nin yönettiği Ukrayna filmi Demir Kelebekler Avrupa prömiyerini Panorama’da yapacak.

73.festivalde Steffi Niederzoll tarafından yönetilen Sieben Winter in Teheran (Seven Winters in Tehran) filmiyle açılacak Perspektive Deutsches Kino bölümünde Engin Kundag’ın 2012 yılı yapımı “Ararat” adlı filmi gösterilecek. Yine Kürt yönetmen Nekin Ahmedi’nin “Düş Kapısı” da festivalde yarışacak. Yapımcılığını Elaheh Nobaht’ın üstlendiği “Düş Kapısı” adlı belgesel filmin uluslararası platformda ilk gösterimi yapılacak ve ayrıca festivalin “Kuşaklar” bölümünde En İyi Film Ödülü için yarışacak.

Afişin ana öznesi festivalin özü olan seyirci

Festival ana afişi Berlinli grafik tasarımcısı Claudia Schramke tarafından tasarlanırken festivalin idari direktörü Mariëtte Rissenbeek afişi “Bu tasarım dikkatimizi, metropoldeki film festivalinin vazgeçilmez özüne, yani seyirciye çekiyor” cümlesiyle tanımladı.