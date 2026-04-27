62 yaşındaki Ali Kumlutepe hayatını kaybetti

Mağusa’da dün gece bir eğlence mekanında aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki Ali Kumlutepe yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, müşteri olarak bulunduğu eğlence mekanında hayatını kaybeden Kumlutepe’nin üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Kumlutepe’nin ölüm sebebi, otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.