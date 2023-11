6. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali zengin programıyla 25-26 Kasım’da gerçekleşecek

Kıbrıs adasının önemli şairlerinden Fikret Demirağ’ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan ve daha sonra uluslararası boyutta bir şiir festivaline dönüşen Lefke “anma” etkinlikleri bu yıl da yine Lefke bölgesinde çeşitli mekanlarda gerçekleşecek.

“KARDEŞİM BARIŞI NE ZAMAN YAPACAĞIZ” belgisi ve “Şiirde Çeviri” Ana temasıyla 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin bu yılki “Konuk Dil”i Fransızca olurken Kıbrıs ve yurtdışından onlarca şairin katılımı, “Festival Antolojisi” kitabının basımı,şiir dinletileri,belgesel gösterimi,müzik dinletileri, panel ve tarih gezisi ile zenginleşen iki günlük festival bu yıl da şiirseverlerin buluşma noktası olacak.

Tamer Öncül, Hasan Karlıtaş, Yusuf Nidai, Emine Demirağ, Aziz Kaya ve Zeki Ali’den oluşan Festival Komitesi’nin Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği ile işbirliği içinde sürdürdüğü festivale her yıl sayıları artan onlarca kurum katkı koyuyor.

25 Kasım Cumartesi Lefke Ağaçlı kahvede başlayıp, Vasıf Palas’ta sürecek etkinlikler, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi’nde gerçekleştirilecek “Açılış Kokteyli”yle ilk tamamlanacak ve 26 Kasım Pazar gün etkinlikler ise Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde yer alacak. Tüm şiir dostlarının davetli olduğu festivale Lefkoşadan ulaşım için ücretsiz minübüs kaldırılacak. “FİKRET DEMİRAĞ Şiir Otobüsü” 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri 10.00’da Lefkoşa’dan (Lefkoşa Türk Belediyesi Binası Arkasındaki Otoparktan ) Lefkeye; etkinlik sonunda Lefke’den Lefkoşa’ya hareket edecektir.



“Festival Antolojisi” okurlarla buluşacak

Son üç yıldır komitenin hedefleri arasında olan ve bugüne dek festivale katılan 15 ülkeden 61 şairin şiirlerinden oluşan İngilizce “Uluslararası Şiir Seçkisi” hazırlandı ve ilk kez festivalde okurla buluşacak. Zeki Ali ve Neşe Yaşın’ın (SUNUŞ) yazılarıyla derlenen “Festival Antolojisi”ni Festival organizatörlerinden Tamer Öncül hazırladı. Gündoğdu Gencer ve Jenan Selçuk’un editörlüğünde hazırlanan kitabın kapak tasarımı Erbay Gümüşhan tarafından tasarlandı. Kapak dahil kitapta yer alan tüm fotoğraflar, aynı zamanda Festival organizatörlerinden olan Hasan Karlıtaş’a ait. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği / Işık Kitabevi ortak yayını olan kitap, KTEZO’nun katkılarıyla Mavi Basın Yayım Ltd. Matbaasında Basıldı.

VI. ULUSLAR ARASI FİKRET DEMİRAĞ ŞİİR FESTİVALİ

VI. Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Fikret Demirağ

VI. International Fikret Demirağ Poetry Festival

25-26 Kasım / Νοεμβρίου / November 2023

“KARDEŞİM BARIŞI NE ZAMAN YAPACAĞIZ”

«ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ»

“WHEN ARE WE GOING TO ACHIEVE PEACE, BROTHER?”

Ana Tema / Main Theme : Şiirde Çeviri / translation in poetry

KIBRIS / ΚΥΠΡΟΣ/ CYPRUS

Aliye Ummanel

Andreas Chrysanthou

Androulla Shati

Burçak Midilli

Emel Kaya

Fatma Akilhoca

Gündoğdu Gencer

Halil Karapaşaoğlu

Hüseyin Bahca

Jenan Selçuk

Maria Sakalli

Marios Georgiou

Martha Apostolides

Mehmet Kansu

Meletis Apostolides

Mihailis P. Hristofidis

Mine Ömer

Nafia Akdeniz

NeşeYaşın

Raşit Pertev

Salamis Ayşegül Şentuğ

Tamer Öncül

Tuğçe Tekhanlı

Ümit İnatçı

Yorgos Moleskis

YABANCI KONUKLAR/ GUESTS From ABROAD

Balazs F. Atilla (Macaristan/ Hungary)

Claire Lajus (Fransa / France)

Deniz Dağdelen Düzgün (Türkiye/Turkey)

Ferda Fidan (Fransa / France)

Lale Alatlı (Yunanistan/ Greece)

Müzik / Μουσική / Music: Ersen /Kayra Sururi, Georgos Kalogirou, Grup Eski Kafa, Sol Anahtarı

25 Kasım 2023 Cumartesi / Saturday

11.00: Ağaçlı Kahve’de buluşma: Meeting at Ağaçlı Kahve

(Başkanların konuşması + Bölge Öğrencilerinden Fikret Demirağ Şiirleri / Presidents' speech + Fikret Demirağ Poems from Regional Students )

12.00: Hasan Karlıtaş eşliğinde Lefke Tarih Gezisi Historical tour of Lefka with Hasan Karlıtaş + Fikret Demirağ’ın Memeler Dağı’ndaki çocukluk evinde, Fikret Demirağ Şiirleri. + Fikret Demirağ Şiir Odası./ Fikret Demirağ Poetry Room (Bandabuliya)Poetry Reading

13.30- 14.30: Ara / break

14.30-18.00 : Gösteri ,Panel, Dinleti / Demonstration, Panel, Recital

YER/ Place: Vasıf Palas

14.30: Fikret Demirağ Belgeseli gösterimi / Screening of Fikret Demirağ Documentary

15.00: Panel: Çeviri Yoluyla Dünyaya Açılmak” / Opening Up to the World Through Translation

Moderatör: Maria Siakalli,

Konuşmacılar/Speakers:Ahmet Yıkık,Ferda Fidan,Claire Lajus,Lale Alatlı,Deniz Dağdelen Düzgün

16.15: Ara/ break

16.30 : Müzik / Music: Ersen / Kayra Sururi

17.00 : Şiir dinletisi / Poetry Reading

Balazs F. Atilla, Claire Lajus, Lale Alatlı, Maria Sakalli, Nafia Akdeniz, NeşeYaşın, Tamer Öncül, Mehmet Kansu, Gündoğdu Gencer, Hüseyin Bahca, Emel Kaya, Burçak Midilli, Martha Apostolides, Meletis Apostolides, Salamis Ayşegül Şentuğ, Tuğçe Tekhanlı, Aliye Ummanel, Raşit Pertev

18.15: Açılış Kokteyli ve Katılım Belgesi Sunumu / Opening Cocktail and Participation Certificate Presentation

YER / Place : Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi

26 Kasım 2023 Pazar/ Sunday:

11.00-14.30: Fikret Demirağ Şiir Tepesi. Bademliköy, Lefke / Fikret Demirağ Poetry Hill Loutros/Lefka

Şiir ve Müzik Dinletisi / Poetry and Music recitals

Sunum / Presentation: Yusuf Nidai,

Şiir Dinletisi/Poetry Reading: Balazs F. Atilla, Claire Lajus, Lale Alatlı, Deniz Dağdelen Düzgün, Androulla Shati, Fatma Akilhoca, Halil Karapaşaoğlu, Jenan Selçuk, Marios Georgiou, Yorgos Moleskis, Mine Ömer, Maria Sakalli, Martha Apostolides, Meletis Apostolides, Andreas Chrysanthou, Mihailis P. Hristofidis, Raşit Pertev

Baraka Şiir Grubu’ndan Fikret Demirağ Şiirleri / Fikret Demirağ Poems from Baraka Poetry Group

Müzik/ Music : , Georgos Kalogirou, Grup Eski Kafa, Sol Anahtarı

(Yağmur durumunda bu etkinlik Vuni King Otel’e alınacak/In case of rain the event will take place at Vuni King Hotel)

ULAŞIM : “FİKRET DEMİRAĞ Şiir Otobüsü” Cumartesi ve Pazar günleri 10.00’da Lefkoşa’dan (Lefkoşa Belediye Binası Arkasındaki Otoparktan ) Lefkeye; etkinlik sonunda Lefke’den Lefkoşa’ya hareket edecektir.

Transport : “FİKRET DEMİRAĞ Poetry Bus” runs from Nicosia (Nicosia Municipality Parking Lot) to Lefke on both days at 10.00;At the end of the event,it will depart from Lefke to Nicosia. Rez: 0533 883 2010