6. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali zengin programıyla 25-26 Kasım’da gerçekleşecek
Kıbrıs adasının önemli şairlerinden Fikret Demirağ’ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan ve daha sonra uluslararası boyutta bir şiir festivaline dönüşen Lefke “anma” etkinlikleri bu yıl da yine Lefke bölgesinde çeşitli mekanlarda gerçekleşecek.
Kıbrıs adasının önemli şairlerinden Fikret Demirağ’ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan ve daha sonra uluslararası boyutta bir şiir festivaline dönüşen Lefke “anma” etkinlikleri bu yıl da yine Lefke bölgesinde çeşitli mekanlarda gerçekleşecek.
“KARDEŞİM BARIŞI NE ZAMAN YAPACAĞIZ” belgisi ve “Şiirde Çeviri” Ana temasıyla 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin bu yılki “Konuk Dil”i Fransızca olurken Kıbrıs ve yurtdışından onlarca şairin katılımı, “Festival Antolojisi” kitabının basımı,şiir dinletileri,belgesel gösterimi,müzik dinletileri, panel ve tarih gezisi ile zenginleşen iki günlük festival bu yıl da şiirseverlerin buluşma noktası olacak.
Tamer Öncül, Hasan Karlıtaş, Yusuf Nidai, Emine Demirağ, Aziz Kaya ve Zeki Ali’den oluşan Festival Komitesi’nin Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği ile işbirliği içinde sürdürdüğü festivale her yıl sayıları artan onlarca kurum katkı koyuyor.
25 Kasım Cumartesi Lefke Ağaçlı kahvede başlayıp, Vasıf Palas’ta sürecek etkinlikler, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi’nde gerçekleştirilecek “Açılış Kokteyli”yle ilk tamamlanacak ve 26 Kasım Pazar gün etkinlikler ise Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde yer alacak. Tüm şiir dostlarının davetli olduğu festivale Lefkoşadan ulaşım için ücretsiz minübüs kaldırılacak. “FİKRET DEMİRAĞ Şiir Otobüsü” 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri 10.00’da Lefkoşa’dan (Lefkoşa Türk Belediyesi Binası Arkasındaki Otoparktan ) Lefkeye; etkinlik sonunda Lefke’den Lefkoşa’ya hareket edecektir.
“Festival Antolojisi” okurlarla buluşacak
Son üç yıldır komitenin hedefleri arasında olan ve bugüne dek festivale katılan 15 ülkeden 61 şairin şiirlerinden oluşan İngilizce “Uluslararası Şiir Seçkisi” hazırlandı ve ilk kez festivalde okurla buluşacak. Zeki Ali ve Neşe Yaşın’ın (SUNUŞ) yazılarıyla derlenen “Festival Antolojisi”ni Festival organizatörlerinden Tamer Öncül hazırladı. Gündoğdu Gencer ve Jenan Selçuk’un editörlüğünde hazırlanan kitabın kapak tasarımı Erbay Gümüşhan tarafından tasarlandı. Kapak dahil kitapta yer alan tüm fotoğraflar, aynı zamanda Festival organizatörlerinden olan Hasan Karlıtaş’a ait. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği / Işık Kitabevi ortak yayını olan kitap, KTEZO’nun katkılarıyla Mavi Basın Yayım Ltd. Matbaasında Basıldı.
VI. ULUSLAR ARASI FİKRET DEMİRAĞ ŞİİR FESTİVALİ
VI. Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Fikret Demirağ
VI. International Fikret Demirağ Poetry Festival
25-26 Kasım / Νοεμβρίου / November 2023
“KARDEŞİM BARIŞI NE ZAMAN YAPACAĞIZ”
«ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ»
“WHEN ARE WE GOING TO ACHIEVE PEACE, BROTHER?”
Ana Tema / Main Theme: Şiirde Çeviri / translation in poetry
KIBRIS / ΚΥΠΡΟΣ/ CYPRUS
Aliye Ummanel
Andreas Chrysanthou
Androulla Shati
Burçak Midilli
Emel Kaya
Fatma Akilhoca
Gündoğdu Gencer
Halil Karapaşaoğlu
Hüseyin Bahca
Jenan Selçuk
Maria Sakalli
Marios Georgiou
Martha Apostolides
Mehmet Kansu
Meletis Apostolides
Mihailis P. Hristofidis
Mine Ömer
Nafia Akdeniz
NeşeYaşın
Raşit Pertev
Salamis Ayşegül Şentuğ
Tamer Öncül
Tuğçe Tekhanlı
Ümit İnatçı
Yorgos Moleskis
YABANCI KONUKLAR/ GUESTS From ABROAD
Balazs F. Atilla (Macaristan/ Hungary)
Claire Lajus (Fransa / France)
Deniz Dağdelen Düzgün (Türkiye/Turkey)
Ferda Fidan (Fransa / France)
Lale Alatlı (Yunanistan/ Greece)
Müzik / Μουσική/ Music: Ersen /Kayra Sururi, Georgos Kalogirou, Grup Eski Kafa, Sol Anahtarı
25 Kasım 2023 Cumartesi / Saturday
11.00: Ağaçlı Kahve’de buluşma: Meeting at Ağaçlı Kahve
(Başkanların konuşması + Bölge Öğrencilerinden Fikret Demirağ Şiirleri / Presidents' speech + Fikret Demirağ Poems from Regional Students )
12.00: Hasan Karlıtaş eşliğinde Lefke Tarih Gezisi Historical tour of Lefka with Hasan Karlıtaş + Fikret Demirağ’ın Memeler Dağı’ndaki çocukluk evinde, Fikret Demirağ Şiirleri. + Fikret Demirağ Şiir Odası./ Fikret Demirağ Poetry Room (Bandabuliya)Poetry Reading
13.30- 14.30: Ara / break
14.30-18.00 : Gösteri ,Panel, Dinleti / Demonstration, Panel, Recital
YER/ Place: Vasıf Palas
14.30: Fikret Demirağ Belgeseli gösterimi / Screening of Fikret Demirağ Documentary
15.00: Panel: Çeviri Yoluyla Dünyaya Açılmak” / Opening Up to the World Through Translation
Moderatör: Maria Siakalli,
Konuşmacılar/Speakers:Ahmet Yıkık,Ferda Fidan,Claire Lajus,Lale Alatlı,Deniz Dağdelen Düzgün
16.15: Ara/ break
16.30 : Müzik / Music: Ersen / Kayra Sururi
17.00 : Şiir dinletisi / Poetry Reading
Balazs F. Atilla, Claire Lajus, Lale Alatlı, Maria Sakalli, Nafia Akdeniz, NeşeYaşın, Tamer Öncül, Mehmet Kansu, Gündoğdu Gencer, Hüseyin Bahca, Emel Kaya, Burçak Midilli, Martha Apostolides, Meletis Apostolides, Salamis Ayşegül Şentuğ, Tuğçe Tekhanlı, Aliye Ummanel, Raşit Pertev
18.15: Açılış Kokteyli ve Katılım Belgesi Sunumu / Opening Cocktail and Participation Certificate Presentation
YER / Place : Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi
26 Kasım 2023 Pazar/ Sunday:
11.00-14.30: Fikret Demirağ Şiir Tepesi. Bademliköy, Lefke / Fikret Demirağ Poetry Hill Loutros/Lefka
Şiir ve Müzik Dinletisi / Poetry and Music recitals
Sunum / Presentation: Yusuf Nidai,
Şiir Dinletisi/Poetry Reading: Balazs F. Atilla, Claire Lajus, Lale Alatlı, Deniz Dağdelen Düzgün, Androulla Shati, Fatma Akilhoca, Halil Karapaşaoğlu, Jenan Selçuk, Marios Georgiou, Yorgos Moleskis, Mine Ömer, Maria Sakalli, Martha Apostolides, Meletis Apostolides, Andreas Chrysanthou, Mihailis P. Hristofidis, Raşit Pertev
Baraka Şiir Grubu’ndan Fikret Demirağ Şiirleri / Fikret Demirağ Poems from Baraka Poetry Group
Müzik/ Music: , Georgos Kalogirou, Grup Eski Kafa, Sol Anahtarı
(Yağmur durumunda bu etkinlik Vuni King Otel’e alınacak/In case of rain the event will take place at Vuni King Hotel)
ULAŞIM: “FİKRET DEMİRAĞ Şiir Otobüsü” Cumartesi ve Pazar günleri 10.00’da Lefkoşa’dan (Lefkoşa Belediye Binası Arkasındaki Otoparktan ) Lefkeye; etkinlik sonunda Lefke’den Lefkoşa’ya hareket edecektir.
Transport : “FİKRET DEMİRAĞ Poetry Bus” runs from Nicosia (Nicosia Municipality Parking Lot) to Lefke on both days at 10.00;At the end of the event,it will depart from Lefke to Nicosia. Rez: 0533 883 2010
KATKIDA BULUNAN KURUMLAR / Contributing Institutions
Lefke Türk Belediyesi, KSYB, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, KTIMB, CTP, YKP, HP, TDP, Lefke Turizm Derneği, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Bademliköy Muhtarlığı, Vuni King Otel