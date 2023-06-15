6 ayda Maliye’nin borç karnesi: 23 ihale, 1 borçlanma talebi

► Maliye Bakanlığı, ‘kaynak’ sıkıntısı nedeniyle ilk 6 ayda 23 farklı Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi (DİBS)’e çıktı, kamudaki borç yükü her ay daha da arttı.

23 ihale, 1 yeni borçlanma talebi:

9 Ocak: 3 milyon 34 bin 397 Dolar

6 Şubat: 1 milyon 9 bin 403 Dolar

8 Şubat: 3 milyon 27 bin 567 Dolar

28 Şubat: 10 milyon 104 bin 488 Dolar

28 Şubat: 3 milyon 27 bin 888 Dolar

7 Mart: 5 milyon 48 bin 82 Dolar

29 Mart: 2 milyon 18 bin 288 Dolar

30 Mart: 10 milyon 500 bin Euro

31 Mart: 17 milyon 280 bin Dolar

31 Mart: 1 milyon 10 bin 740 Dolar

12 Nisan: 3 milyon 29 bin 589 Dolar

14 Nisan: 3 milyon 30 bin 132 Dolar

19 Nisan: 5 milyon Dolar

19 Nisan: 1 milyon Euro

24 Nisan: 3 milyon 31 bin 808 Dolar

28 Nisan: 8 milyon 700 bin Euro

5 Mayıs: 1 milyon 12 bin 233 Dolar

5 Mayıs: 3 milyon 36 bin 699 Dolar

29 Mayıs: 2 milyon Dolar

29 Mayıs: 6 milyon 700 bin Euro

5 Haziran: 5 milyon 63 bin 699 Dolar

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanlığı, ‘kaynak’ sıkıntısı nedeniyle ilk 6 ayda 23 farklı Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi (DİBS)’e çıktı, kamudaki borç yükü her ay daha da arttı.

Resmi verilere göre; yapılan borçlanmanın tümü döviz cinsinden gerçekleşti, Türk Lirası cinsinden hiç borçlanma yapılmadı.

KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleşen borçlanmaların 19’u Dolar, 4’ü Euro cinsinden yapıldı.

Aylara göre bakıldığında, en fazla borçlanmanın Nisan ayında gerçekleştiği görüldü. Söz konusu ayda devlet 6 kez ihaleye çıkıldı.

HEPSİ DÖVİZ CİNSİNDEN…

Ocak’ta 1, Şubat’ta 4

Maliye Bakanlığı, 6 ayda ‘en az’ borçlanmayı Ocak ayında yaptı.

Verilere göre; Ocak’ta 3 milyon 34 bin 397 Dolar, Şubat’ta ise farklı tarihlerde 1 milyon 9 bin 403 Dolar, 3 milyon 27 bin 567 Dolar, 10 milyon 104 bin 488 Dolar, 3 milyon 27 bin 888 Dolar borçlanmaya gitti.

5 kez de Mart’ta…

Devlet, 5 kez de Mart ayında DİBS ihalesine çıktı.

7 Mart’ta 5 milyon 48 bin 82 Dolar, 29 Mart’ta 2 milyon 18 bin 288 Dolar, 30 Mart’ta 30 milyon Euro, 31 Mart’ta ise 17 milyon 280 bin Dolar ile 1 milyon 10 bin 740 Dolar borçlanıldı.

Nisan: 6 kez ihale

Resmi verilere göre; Maliye Bakanlığı, kaynak sıkışıklığı nedeniyle Nisan’da 6 farklı ihaleye çıktı.

12 Nisan’da 3 milyon 29 bin 589 Dolar, 14 Nisan’da 3 milyon 30 bin 132 Dolar, 19 Nisan’da ise 5 milyon Dolar borçlanıldı.

Aynı gün, bakanlık çıktığı ihale ile 1 milyon Euro daha borçlandı.

Mayıs’ta 4 farklı borçlanma

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Mayıs’ta 4 farklı borçlanma ihalesine çıktı. Bu ihalelerin ikisi 5 Mayıs’ta gerçekleşti.

Yapılan ihale ile 1 milyon 12 bin 233 Dolar ile 3 milyon 36 bin 699 Dolar borçlanıldı.

29 Mayıs’ta çıkılan iki farklı ihalede devlet, 6 milyon 700 bin Euro ile 2 milyon Dolar borçlandı.

Öte yandan 5 Haziran’da 5 milyon 63 bin 699 Euro için çıkılan ihalede, aynı miktarda borçlanıldı.

Son ihale 10 milyon Dolar ve 10 milyon Euro…

Maliye Bakanlığı son borçlanma ihalesine 12 Haziran’da çıktı. 10 milyon Dolar ve 10 milyon Euro ihalesi 16 Haziran’da gerçekleşecek.