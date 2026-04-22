51 yeni istisnai yurttaş
UBP - YDP - DP Hükümeti, yurttaşlık dağıtmaya devam ediyor. 22 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Hükümet, 51 kişiye daha istisnai yurttaşlık verdi.
Kararlar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
İstisnai yurttaşlık, KKTC Yurttaşlık Yasası'nın 9. maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararıyla, belirli ikamet veya evlilik şartlarını beklemeden kişilere verilen vatandaşlık anlamına geliyor.
