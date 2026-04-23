“%50 hayat pahalılığı önerisi sendikalardan gelmedi”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun kamuoyuna yansıyan açıklamalarına tepki gösterdi. Serdaroğlu, hayat pahalılığına ilişkin “Haziran ayında çıkacak oranın %50’sinin ödenmesi” yönündeki önerinin sendikalardan geldiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Serdaroğlu, henüz uzlaşı masası kurulmadan ve taraflar arasında herhangi bir mutabakat sağlanmadan bu yönde bir söylemde bulunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sendikaların bugüne kadar çalışanların haklarını koruma adına eksik ya da yetersiz hiçbir öneriyi kabul etmediğini ifade eden Serdaroğlu, bu tutumun süreceğini kaydetti.

Geçmişte UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gündeme getirdiği üç aylık hayat pahalılığının ödenmesi ve kalan kısmın ertelenmesine yönelik girişimlere de açıkça karşı çıktıklarını hatırlatan Serdaroğlu, aynı şekilde yalnızca %50 ödeme yaklaşımını da reddettiklerini dile getirdi.

“Daha uzlaşı masası kurulmadan, Haziran ayında ortaya çıkacak oran dahi belli değilken, sendikaların böyle bir öneri sunduğu nasıl iddia edilebilir?” diye soran Serdaroğlu, söz konusu açıklamaların ya ciddi bir yanlış değerlendirme ya da kamuoyunu yönlendirmeye yönelik bir tutum olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, Bakan Hasipoğlu’na çağrıda bulunarak, sendikaların bu yönde bir öneride bulunduğu iddiasının hangi toplantıda dile getirildiğinin açıklanmasını istedi. Aksi halde sendikalar adına yapılan bu tür beyanların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Emeğin ve emekçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığı karşısında çalışanların alım gücünü koruyacak adil ve eksiksiz düzenlemeler için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.