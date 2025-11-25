5 yılda 4 bin 934 kadın şiddet mağduru

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddet içeren suçlarla daha etkin mücadele etmek amacıyla 2018 yılında Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne son 5 yılda toplam 4 bin 934 şikayet başvurusu yapıldı.

Son 5 yılda 4 kadın öldürüldü, 2 bin 72 kadın darp edildi. 2024-2025 döneminde ise kadın cinayeti kaydedilmedi.

Verilere göre kadınlara yönelik; “362 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 352 şiddet kullanma tehdidi ve 312 rahatsızlık” vakası kayıtlara geçti. Ayrıca 56 kadın cinsel tacize, 33 kadın cinsel tecavüze, 25 kadın cinsel saldırıya uğradı; 15 kadın ise zorla kaçırıldı.

En fazla darp suçu işleniyor

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile paylaştığı verilere göre, 2021’den 2025 yılının Ekim ayı sonuna kadar olan süre zarfında toplam 4 bin 934 kadın şiddete maruz kaldı.

Buna göre, 2021’de bin 65, 2022’de 957, 2023’te 931, 2024’te bin 24 ve 31 Ekim 2025’e kadar olan sürede 957 şikayet başvurusu yapıldı.

Son beş yolda kadına yönelik şiddet verilerine göre, “Toplam 2 bin 72 darp, 362 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 352 şiddet kullanma tehdidi, 312 rahatsızlık, 290 Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, 164 umumi yerde sövme, 129 kasti hasar, 114 mahkeme emrine riayet etmemek, 71 mülke tecavüz, 70 özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, 56 cinsel taciz, 41 vahim zarar, 33 cinsel tecavüz, 27 hırsızlık, 25 cinsel saldırı, 21 kavga, 16 yaralama, 15 zorla insan kaçırma, 10 fesat karıştırma, 5 sarhoşluk, 2 cinayet vakası” kayıtlara geçti. Bunun yanında 665 dosya ise “polis meselesi yok” şeklinde sonuçlandırıldı.

2021’de bin 65 şiddet vakası, bir kadın cinayete kurban gitti

2021’de bin 65 kadın şiddet mağduru oldu, ayrıca bir kadın cinayete kurban gitti.

Verilere göre, “376 darp, 109 rahatsızlık, 108 şiddet kullanma tehdidi, 102 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 45 Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, 44 kasti hasar ve 39 umumi yerde sövme” vakası kayıtlara geçti. Kadınlardan 24’ü cinsel tacize, 11’i cinsel tecavüze ve 8’i ise cinsel saldırıya uğradı.

Kadına karşı şiddete yönelik suç türleri incelendiğinde ayrıca, “14 mahkeme emrine uymama, 13 özel hayatın gizliliğini ihlal, 12 kavga, 10 mülke tecavüz, 6 hırsızlık ve vahim zarar, 4 yaralama ile fesat karıştırma” olayları rapor edildi. Bu dönemde 2 kadın da zorla kaçırıldı.

2022’de 14 kadın taciz edildi, 9 kadın tecavüze uğradı

2022’de kadına yönelik toplam 957 şiddet başvurusu yapıldı. Bu başvurular arasında darp, 393 vaka ile ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde 14 kadın cinsel tacize, 9 kadın cinsel tecavüze ve 5 kadın cinsel saldırıya uğradı. Ayrıca 26 kadın rahatsız edilirken, 3 kadın zorla kaçırıldı.

“69 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 55 şiddet kullanma tehdidi, 44 Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, 20 özel hayatın gizliliğini ihlal, 21 mahkeme emrine uymama, 19 umumi yerde sövme, 14 kasti hasar, 10 mülke tecavüz, 8 hırsızlık, 5 kavga, 3 yaralama ve vahim zarar ile 1 sarhoşluk ve fesat karıştırma” vakası kayıtlara geçti.

2023’te üç kadın öldürüldü, 451 kadın darp edildi

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin verilere göre, 2023’te bir kadının partneri tarafından öldürüldüğü kayıtlara geçti. Aynı yıl içinde iki kadın ise, farklı kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüştü.

Aynı dönemde toplam 931 şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu vakaların 451’i darp suçu olarak öne çıktı. Veriler, yıllara göre kadına yönelik darp olaylarında artış yaşandığını ortaya koydu.

Kadınlardan 10’u cinsel tecavüze, 5’i cinsel saldırıya ve 3’ü cinsel tacize uğradı. Ayrıca 39 kadın rahatsız edilirken, 3 kadın da zorla kaçırıldı.

2024’te 465 kadın darp edildi, 9 kadın tacize uğradı

Verilere göre, 2024’te kadına yönelik şiddet vakalarında bir önceki yıla kıyasla artış yaşandı. Toplam bin 24 şiddet olayı kayıtlara geçerken, bunların 465’i darp vakası olarak öne çıktı. Kadın cinayeti ise kaydedilmedi.

9 kadın cinsel tacize, 3 kadın cinsel saldırıya, 2 kadın cinsel tecavüze uğradı. 62 kadın rahatsız edilirken, 3 kadın da zorla kaçırıldı.

2025’in ilk 10 ayında 957 şiddet vakası… 357 kadın darp edildi

2025 yılının Ekim ayı sonuna kadar kadına yönelik toplam 957 şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu olayların 387’si darp vakası olarak yer aldı.

Aynı dönemde kadınlardan 6’sı cinsel tacize, 4’ü cinsel saldırıya ve 1’i cinsel tecavüze uğradı. 76 kadın rahatsız edilirken, 4 kadın da zorla kaçırıldı. Kadın cinayeti ise kaydedilmedi.

Ayrıca; “78 Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, 54 şiddet kullanma tehdidi ve telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 41 umumi yerde sövme, 27 mahkeme emrine uymama, 24 mülke tecavüz, 22 kasti hasar, 13 vahim zarar, 9 özel hayatın gizliliğini ihlal, 3 sarhoşluk ve yaralama, 2 fesat karıştırma ve kavga ile 1 yaralama” şikayeti kayıtlara geçti.

Haber: Mehmet Kara