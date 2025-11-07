5 Kıbrıslı Rum beraat etti
'Askeri yasak bölgeyi ihlal' suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum, beraat etti.
A+A-
'Askeri yasak bölgeyi ihlal' suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum, beraat etti.
Bugün görüşülen karar duruşmasında yargıç, Savcılığın suçlamalarının ispat edilemediğine karar verdi.
5 Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki yargılanma nedeni; 66 yaşındaki G.G.’nin “görevliye kimliğini ibraz etmeden, ‘birinci derece askeri yasak bölge’ konumundaki Akyar barikatından geçmesi, diğer dört Kıbrıslı Rum’un ise G.G.’ye yardım etmesi” iddiasına dayanıyordu.
Bu haber toplam 585 defa okunmuştur