“5 bin civarı öğrenci aç kalacak”

Serap ŞAHİN

Okullarda bakanlığa göre ‘tam gün eğitim’, sendikalara göre ise ‘eğitsel etkinlik’ şeklinde planlanan eğitimdeki yeni dönem sınıfta kaldı.

Pazartesi ve Salı günleri olacak şekilde tasarlanan ‘tam gün eğitimin’ ilk günü olan dün eylemler yaşandı.

Gerekli alt yapı oluşturulmadığı gerekçesiyle ortaöğretimdeki 19 okulda öğretmenler öğleden sonra derse girmedi. İlköğretimde ise öğleden sonra etkinlik yapılsa da sorunlar çözülmedi.

Hem ilk hem de ortaöğretimde örgütlü sendikalar; KTÖS ve KTOEÖS verimli, nitelikli eğitim için alt yapı vurgusu yaptı, okulların altyapısının tam gün eğitime hazır olmadığını ve tam gün eğitimi destekleyecek düzeyde olmadığını belirtti.

Yeni süreçle ilgili veliler de sosyal medya üzerinden okul kantinlerindeki fiyatlardan dert yandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, genel orta öğretim ve mesleki teknikte 25 bin civarı öğrenci olduğuna dikkat çekerek, “Bunların yüzde 20’sine yakını maddi durumu iyi olmayan ve öğle yemeğini karşılayamayacak olan öğrencilerden oluşuyor. 5 bin civarı öğrencinin aç kalacağı ortada” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, Pazartesi ve Salı günleri okullarda eğitsel etkinlik yapılacağını belirterek, “Şu anda karşılaşacağımız en önemli sorun öğrencilerin taşınması yönünde olacaktır” dedi. Maviş, öğrencilerin okulda kalmasının hem güvenlik hem de beslenme açısından büyük riskler oluşturacağını söyledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN, İlköğretim Dairesi Müdürü Halil Başarı’ya da sorular yöneltmek için aradı ancak ulaşamadı.

Öte yandan dün bazı okullarda KTOEÖS "öğleden sonraları derse girmeme eylemi" başlattı, Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi önünde basın açıklaması yaparak eylem gerekçelerini paylaştı.

19 okulda dün öğleden sonra eylem yapıldı

Dün bazı okullarda KTOEÖS "öğleden sonraları derse girmeme eylemi" başlattı, Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi önünde basın açıklaması yaparak eylem gerekçelerini paylaştı. Basın açıklamasında konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Milli Eğitim Bakanının eğitime verebileceğinin kalmadığını savunarak, “istifa” çağrısı yaptı, eleştirilerde bulundu.

Öğretmenler Yasası kapsamında birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Gökçebel, velilerden de sendikaya destek istedi.

Öğleden sonra ders yapılmayan okullar

KTOEÖS'ün açıklamasına göre dün "Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu"nda öğretmenler öğleden sonraki derslere girmeme eylemi gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem:

“5 bin civarı öğrenci aç kalacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, gerekli hazırlıklar yapılmadan tam gün eğitime geçmenin öğretmenlere ve sendikalara “dayatma” olduğunu vurguladı.

Eylem, genel orta öğretim ve mesleki teknikte 25 bin civarı öğrenci olduğuna dikkat çekerek, “Bunların yüzde 20’sine yakını maddi durumu iyi olmayan ve öğle yemeğini karşılayamayacak olan öğrencilerden oluşuyor. 5 bin civarı öğrencinin aç kalacağı ortada” şeklinde konuştu.

“Dayatmanın hedefi, öğretmeni itibarsızlaştırma, sendikaları zayıflatma, böylelikle o dönüşümü sağlama. Eğitimde yaşanan dönüştürme çalıştırmalarını hep birlikte görüyoruz. Müfredat içerikleri ve kitaplarla bunları yapmaya çalışılıyor” diyen Eylem, yapılanların öğrencileri riske atacak bir adım olduğunu ifade etti.

Okullarda kantinlerin de yetersiz olduğuna işaret eden Selma Eylem, öğrencilerin yeterli ve sağlıklı beslenmesini sağlayacak bir yapı olmadığını belirtti.

Meral Vedat Ertüngü Lisesi’nde ve birçok okulda ihtiyaçlı öğrenciler olduğuna dikkat çeken Eylem, üniforma ve kırtasiye malzemelerinin alımında öğretmenlerin kendi aralarında yardım yaptığını ifade etti. Eylem, “Öğretmen ve okul idaresi birçok alanda elini taşın altına koyuyor. Ancak Sayın Bakan ve UBP-DP-YDP hükümeti bunu görmezden geliyor” dedi.

“Tek bir çivi bile çakılmadı…”

Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olarak tespit edilen ve sayısı artan okullarla ilgili yasa hazırlandığını ancak hala daha tek bir çivi bile çakılmadığına işaret eden Eylem, “NKL konteynırlarda ders yapıyor. Konteynırın içinde 43 kişi var. Verimli, nitelikli eğitim bu koşullarda mevcut süreyle bile yeterli değilken, tam gün eğitim sadece bir dayatmadır” şeklinde konuştu.

Eylem sözlerinde şu açıklamalara yer verdi:

“Bu dayatmanın hedefi, öğretmeni itibarsızlaştırma, sendikaları zayıflatma, böylelikle o dönüşümü sağlama. Eğitimde yaşanan dönüştürme çalıştırmalarını hep birlikte görüyoruz. Müfredat içerikleri, ve kitaplarla bunları yapmaya çalışıyor. Hedef, öğretmeni, sendikasını zayıflatarak sindirmek böylelikle adım adım bu dönüşümü sağlamaktır. Bir toplumu şekillendiren en güçlü araç eğitimdir. Eğitimi dönüştürüp toplumsal yapıyı dönüştürmeyi hedefliyor. Öğretmen bu konudaki mücadelesini sonuna kadar verecektir. Bu dayatmaya boyun eğmeyecek. Velilerimizin de buna destek vermesi çok önemlidir. Bugün yapılanlar eğitimle alakalı değildir. Öğrencilerimizi riske atacak bir adımdır.”

“Hiçbir hazırlık yapılmadan ders sayısını arttırarak öğretmenlere dayatma yapılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 19 okulda eylem başladığına işaret ederek, eylemlerin okullarda dönüşümlü yapılacağını söyledi.

“Öğretmenler yasasında, eğitimde yapılan çalışmalar, yenilikler sendikalarla istişare gerektirir” diyen Eylem, hiçbir hazırlık yapılmadan sadece ders sayısını arttırarak öğretmenlere dayatma yapıldığını vurguladı. Okulların alt yapısının tam gün eğitime uygun olmadığının altını çizen Eylem, “Tam gün eğitime karşı değiliz. Ancak bunun için alt yapı koşulları yerine getirilmeliydi” ifadelerine yer verdi. Tüm okullarda aynı sorunlar olduğuna dikkat çeken Eylem, okullarda güvenlik sıkıntısı olduğunu belirtti. Eylem şu ifadelere yer verdi:

“Okulların güvenliği ile ilgili sıkıntılar var. Örneğin Meral Vedat Ertüngü Lisesi’nde giriş kapısı yok. Öğrencilerin kontrolünü sağlayacak şekilde bir güvenlik görevlisi yok”

“Bu koşullarda eğitimin niteliği, verimliliği nasıl olabilir?”

Sınıfların kalabalık olduğuna da işaret eden Eylem, “Bu koşullarda eğitimin niteliği, verimliliği nasıl olabilir? Mümkün değil” şeklinde konuştu. Özellikle İskele bölgesinde yabancı öğrenci sayısının arttığına vurgu yapan Eylem, Bakanlığın bu sorunları çözümsüz bıraktığını, somut bir çözüm üretmediğini söyledi.

“Öğretmenin ölçme değerlendirme yetkisi elinden alındı”

Sınıf geçme tüzüğünün sıkıntılı olduğuna işaret eden Eylem, “Özellikle 6. Ve 7. sınıflarda kalma yok. Bakanlık aldığı siyasi kararlarla 3 defadır kalan öğrencilere sınıf geçiriyor. Öğretmenin ölçme değerlendirme yetkisini de elinden almış durumda. Bu yapılan öğrencilere iyilik değil, siyasi bir karardır. Öğrencilerimize iyilik yapılmıyor, eğitimin niteliği aşağıya çekiliyor” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“En önemli sorun öğrencilerin taşınması”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Pazartesi ve Salı günleri okullarda eğitsel etkinlik yapılacağını belirterek, “Şu anda karşılaşacağımız en önemli sorun öğrencilerin taşınması yönünde olacaktır” dedi.

Öğrencilerin okulda kalmasının hem güvenlik hem de beslenme açısından büyük riskler oluşturacağına işaret eden Maviş, “Okullar 12.40-14.00 arası kapalıdır, ailelerin de bu konuda duyarlı davranması gerekmektedir” dedi.

İlköğretimde öğretmenlerin yıllardır öğrencilere kitap, kırtasiye, kıyafet, beslenme gibi konularda yardım yaptığını belirten Maviş, “Öğretmenin görevi olmamasına rağmen bunu yapıyor olması da ne yazık ki bunun bir zorunluluk olduğu algısı yaratmaktadır” dedi.