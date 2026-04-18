5 ayrı trafik kazası... 3 yaralı, 3 tutuklu

Mağusa, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 13.00'de Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, 22 yaşındaki Kader Vurğun, yönetimindeki KS 396 plakalı araçla İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında yolun solundan çıkarak tarla içerisindeki toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Gemikonağı’nda bu sabah Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde, 27 yaşındaki Sevcan Uzuntaş, 159 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki LB 089 plakalı araçla yolun sağına geçti ve o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Sinan Tahaoğlu yönetimindeki SL 290 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan LB 089 plakalı araç sürücüsü Sevcan Uzuntaş kaldırdığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü araç kullanırken kaza yapan Sevcan Uzuntaş tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa - Karpaz anayolunda 30 yaşındaki Kiana Sarvandi alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) yönetimindeki KU 501 plakalı salon araçla Sezar Resort Sitesi kavşağında anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, anayola çıkış yapması sonucu Long Beach çemberi istikametinden, Granel çemberi istikametine doğru gizen sürücüsü meçhul DY 376 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan KU 501 plakalı araç sürücüsü Kiana Sarvandi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Seyedehnegın Pirzadeh kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Seyedehnegın Pirzadeh taburcu edilirken, Kiana Sarvandi ise Acil Serviste müşahede altına alındı.

DY 376 plakalı araç sürücüsü kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldığından dolayı henüz tespit edilemedi. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, kaza yapan KU 501 plakalı araç sürücüsü Kiana Sarvandi hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

İskele - Ercan anayolu üzerinde de bu sabah 23 yaşındaki Atajan Ahmetjanov, yönetimindeki ZB 831 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada Cihangir’de faaliyet gösteren Karavezirler Petrol önlerinde geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak taş yığınlarına çapıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’da da bu sabah Mehmet Sokullu Sokak üzerinde 33 yaşındaki Umer Qaiser, 128 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZ 821 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan HZ 554 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.

Çarpma sonucu ileri doğru savrulan HZ 554 plakalı araç önünde park halinde bulunan JV 252 plakalı araca çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, kaza yapan KZ 821 plakalı araç sürücüsü Umer Qaiser tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.