47-48 kişilik sınıflar bitmeyen çalışmalar…

Fehime ALASYA

Ortaokul ve liselerde yeni eğitim yılın için ilk ders zili dün çaldı. Bazı okullarda sınıf mevcutları 47, 48 kişiye ulaşırken, sisteme yeni katılan bazı okulların ise çalışmasının halen tamamlanmadığı görüldü.

Eğitim sistemine bu yıl katılan Meral – Vedat Ertüngü Ortaokul ve Lisesi’ndeki yol ve toplu taşıma sıkıntısı velilerin tepkisini topladı.

Vedat Ertüngü tarafından yapılarak devlete bağışlanan okulun projesi zamanında biterek yeni eğitim yılına katıldı, buna karşın devlet tarafından yapılacak olan yol yapımı hala bir sonuca varamadı. Okula dönüş tabelası bile belli belirsiz olan binaya giden veliler, toprak yoldan adeta tarlayı andıran yerlerden okula ulaşmaya çalışıyor.

Okula bahçe duvarı çekilmesi, spor alanlarının yapılması ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar ise hala sürüyor.

Okul binası eğitim yılında kullanılmaya başlarken, yol yapımı için büyük iş araçlarının hala bölgede çalışma yaptığı görüldü.

Özellikle Gönyeli-Yenikent Bölgesi’ndeki nüfustan çok sayıda öğrencisi bulunan okula hala toplu taşıma konmadığını kaydeden veliler, duruma tepki gösterdi.

Kermiya bölgesindeki Polis Okulu’nun yanından ve okulun çembere yakın olan doğu tarafından olmak üzere 2 girişi bulunurken, her iki güzergahın da yolu hala toprak, asfalt yapılmayı bekliyor.

Okul İdaresi: “Hafta sonuna dek asfaltlama çalışmaları tamamlanacak”

Öte yandan okul yönetiminden edinilen bilgide ise yol çalışmalarının hafta sonuna dek tamamlanacağı, yolun asfaltlanacağı yönünde oldu.

Okulda birkaç ufak tefek sıkıntı olduğunu belirten idare, “her yeni okulda olan sıkıntılar, çok normal, Bakanlık hemen taleplerimize dönüyor” dedi.

Okul projesi sahibi uyarmıştı: “Yol güzergahında da düzenleme yapılmalı”

Hatırlanacağı üzere; Okul projesinin yapım sorumlusu Vedat Ertüngü, okulların açılmasından önce YENİDÜZEN’e konuşmuş, okulun dış çevre düzenlemesi, park ve asfalt yol çalışmalarının devlet tarafından tamamlanacağını belirtmişti.

Kendi taahhüdünde olan tüm çalışmaları eylül ayına dek bitireceğini de anlatan Ertüngü, 34 dönüm arazi üzerine yapılan okul projesinin yapımı sırasında devletten beklediği ilgiyi görmediğini anlatmıştı.

2021 yılının Mart ayında imza atıp işe başladığını anlatan Ertüngü, o günden itibaren yol yapımı için sözlü girişimde bulunduklarını belirterek, “Yolu olmadığı için kışın 3 ay neredeyse hiç çalışamadık, çamurdan giremedik. İşimiz aksadı. Bu sorunlar bir an önce giderilmeli.” demişti.

Asfalt yol yapılırken güzergahta da düzenleme yapılması gerektiğini anlatan Ertüngü, “Yol eğer asfaltlanmazsa aileler ve öğrenciler çok sorun yaşacak” demişti.

Ertüngü, “Biraz daha ilgi bekliyordum, projenin başından beridir yolun yapılması gerektiğini, aksi halde sıkıntı yaşanacağını sürekli anlattım ama duyuramadım” şeklinde konuşmuştu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Sınıf sayıları inanılmaz kalabalık ve kayıtlar hala geliyor…”

Namıkkemal Lisesi’nin geçmiş yıllarda da çok kalabalık sınıfları bulunduğunu anımsatan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Bir penceresi olmayan sınıfta 40’ın üzerinde öğrenci var. Bazı sınıflar 47, 48 kişilik, okulda çalışmayan en az 7, 8 klima var” dedi.

Ortaokul ve liselerde ilk ders zilinin çalmasıyla dün kendisinin bire bir gözlemlediği bazı sıkıntılı okullarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Elmalı, şöyle devam etti:

“Namıkkemal Lisesi’nin en az 7, 8 klima ihtiyacı var ve okul aile birliğinin buna bütçesi yetmiyor. Bakanlık Müsteşarına ulaştık, hemen gönderelim dendi. Aman bu sıkıntılar haftalar öncesinden bakanlığa aktarılmıştı.

“Okulun önünde taşan lağım çukuru var”

“Dr Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne dün de gittim. Bazı öğretmenlere sabah 8’den öğlen bire kadar, uygulama dersleri haricinde 6 saat üst üste ders yapması için program çıkarıldı. Bu çok yıpratıcı. Okulun önünde taşan lağım çukuru var. Okulda kolon demirlerin göründüğü tamirat bekleyen yerler var.”

“Resim odası, kütüphane odası ve anfiyi kapatıp sınıfa dönüştürdüler”

“Lapta Yavuzlar Lisesi’nde ise sınıftaki öğrenci sayları çok fazla arttı. Lisede, resim odası, kütüphane odası ve anfiyi kapatıp sınıfa dönüştürdüler. Fiziki anlamda herhangi bir iyileştirme yok.”

“Pratik sanat okullar olmadığı için çocukları bu yöntemlerle düz liselere yığıyoruz, buna zemin hazırlıyoruz”

Bakanlığın Tüzük değişikliği ile yaptığı ve karşı çıktıkları ek bütünleme kararını anımsatan Elmalı, bakanlığın bu kez de ‘sınıf geçmeyle ilgili’ farklı bir uygulamaya gideceğine ilişkin duyum aldıklarını anlattı.

Bu durumu eleştiren Elmalı, şöyle devam etti: “Bakanlığın, Bakanlar Kurulu kararı ile sınıfta kalan çocukların bir üst sınıfta kaydırılması konuşuluyor. Bu kabul edilir değil. Sorgulanması gereken seçmeci ve elemeli eğitim sisteminde bunları uygulamak, hiçbir bilgisi olmayan bir çocuğu yine de üst sınıfa geçirmek, akademik olarak başarısızlığını kabul edip becerilerine göre yönlendirme yapılmalı.

Pratik sanat okullarında ara eleman olarak bu öğrencileri yönlendirmemiz gerek ama bu okullar olmadığı için çocukları bu yöntemlerle düz liselere yığıyoruz. Temeli olmayan bu çocuklar sınıf tekrarı yapınca da bu şekilde yöntemler buluyoruz. Bu çocuklara meslek öğretelim diyoruz, yapamıyoruz.”