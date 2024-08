46. Altın Portakal Ulusal Yarışma Jürisi tamamlandı

46.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk olarak Jüri Başkanı olarak yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek’in açıklanmasının ardından diğer jüri üyeleri de kademe kademe açıklandı.

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde, David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali’nde ‘Kumun Tadı’ filmiyle tanınan yönetmen Melisa Önel, 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu Mercan Dede, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil, oyuncu Gökçe Bahadır ve London Academy of Music and Dramatic Art mezunu, oyuncu İlker Kaleli yer alıyor.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması jürisi belli oldu

Altın Portakal’de bir başka yarışmalı bölüm olan Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması jürisindeki isimler de belirlendi. Jüride sinemaya 1989 yılında "Umut Yarına Kaldı" filmiyle başlayan, Yavuz Özkan’la birlikte Z 1 Film Atölyesi’ni kurarak "Bir Kadının Anatomisi" ve "Yengeç Sepeti" gibi ödüllü filmlerin yapımcılığını yapan Aycan Çetin; dört uzun metraj, iki belgesel ve bir kısa filmle birçok ödül kazanan, "Büyük Adam Küçük Aşk" filmiyle Türkiye’nin 2001 Oscar aday adayı olan Handan İpekçi; ve "Türk Sinema Tarihi" belgeselleri ve "Havar" filmiyle tanınan, SETEM'in kurucularından Mehmet Güleryüz yer alıyor.

Film-Yön jürisi de tamam

Altın Portakal Film-Yön jürisinde ise "Eve Dönüş" ve "Guruldayan Kalpler" gibi projelerde senarist ve yönetmen olarak tanınan deneyimli sinemacı Ömer Uğur, "Vendetta Song" belgeseliyle uluslararası ödüller kazanan, "Kovan" ve "Bir Gün, 365 Saat" filmleriyle dikkat çeken başarılı yönetmen Eylem Kaftan ve "Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet" ile "Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi" gibi filmleri yöneten deneyimli yönetmen Biket İlhan görev yapacak.

SİYAD Festivalden çekildi

SİYAD(Sinema Yazarları Derneği) 46.Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiklerini açıkladılar. SİYAD, "… Yerel seçimlerde tekrar seçilen ve aynı zamanda festivalin başkanı da olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetimi yeni bir ekiple festivalin ekim ayında düzenleneceğini duyurdu. Ancak bugüne kadar geçen yılki sansür ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili bir özeleştiri ya da özür açıklaması gelmedi. Üstelik iptal edilen festivalin hazırlık aşamasında emek harcayan, aralarında üyelerimizin de bulunduğu birçok kişinin ücretleri henüz ödenmedi. Bununla ilgili bir niyet beyanı da söz konusu değil. Bu nedenle yönetim kurulu olarak festivaldeki gelişmeleri yakından takip etme ve bu yıl SİYAD jürisi göndermeme kararı aldık. Bu karar üyelerimizin bireysel olarak festivale katılmaları önünde bir engel teşkil etmiyor. Ülkemizin en eski sinema etkinliği olan Altın Portakal’ın sinemacılar ile seyirciyi buluşturan bir etkinlik olarak devamlılığını önemsemekle birlikte sansür gibi bir uygulamanın üzerinin örtülmesini de doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Başta Altın Portakal olmak üzere bütün film festivallerinin çok daha özgür koşullarda gerçekleştirilebilmesi dileğiyle."