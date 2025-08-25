32. Altın Koza’da Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ’a verilecek

Bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. Sinemaya verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinemanın iki usta ismi olan Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ’a verilecek.



Sanat yönetmenliğini Mehmet Açar, program direktörlüğünü de Esin Küçüktepepınar’ın yürüttüğü 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Menderes Samancılar’ın başkanlığındaki Yürütme Kurulu (Üyeler Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan) ödüllerin gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:



Meral Orhonsay: Zarif, özgün ve derinlikli

1973’te ‘Kara Murat: Fatih’in Fermanı’ ile sinemaya adım atan Meral Orhonsay, kısa sürede toplumsal meselelere değinen ve kadın hikâyelerini merkezine alan filmlerdeki performanslarıyla sinemamızın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Meral Orhonsay’a, zarafeti kadar toplumsal hikâyelere kattığı özgün ve derinlikli yorum nedeniyle Festival Onur Ödülü’nün takdim edilmesine karar verilmiştir.



Mehmet Aslantuğ: Samimi, doğal ve sahici

1961’de Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğan Mehmet Aslantuğ, 1980’lerin ortasında başladığı sanat yolculuğunda sinema ve televizyonda unutulmaz karakterlere hayat verdi. Oyunculuğunun samimiyeti ve doğallığıyla izleyicide kalıcı izler bırakmış; yapımcı ve yönetmen kimliğiyle sinemamıza değerli katkılarda bulunmuş, sanatsal sorumluluğu ve sahici duruşuyla övgü toplayan Mehmet Aslantuğ’a Festival Onur Ödülü’nün takdim edilmesine karar verilmiştir. Onur Ödülleri, 25 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ’a sunulacak.