“30 sene geriye gittik”

Bu hafta enerji konusunda yaşananları EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu ile konuştuk.

“Şimdiden bizim AKSA’ya teşekkür edip, 2 yıl sonra kendi açığımızı kendimiz tamamlıyoruz dememiz lazım öyle bir hedefimiz varsa. Ama yoksa AKSA daha da santrallerini artırarak bize elektrik vermesi için onunla anlaşmaya gitmek zorundayız. Çünkü açığımız çok büyüktür. Giderek de artıyor.”

YENİDÜZEN: Elektrikler bir var bir yok. Ne olacak bu elektrik meselesi?

CELLATOĞLU: İnsanlar önce yiyecek, sonra su, sonra para için savaştı. Ama tüm bunların temeli artık enerjidir. Tüm bunları elde edebilmek için enerji üretmeniz gerekir.

Kullanılan fosil yakıt, sonrasında gaz… İş öyle bir noktaya geldi artık bunların da sonu yaklaştığı için ‘yeni enerji nasıl elde edilir’ bunun üzerine yoğunlaşmaya başlanıldı.

AB 2050’ye hedef koydu; sıfır karbon. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerjiden faydalanılmalı, fosil yakıtlardan uzaklaşılmalı ve bu enerji kullanırken, o kadar verimli kullanmalı ki hem tasarruf yapılsın hem de doğaya verilen tahribat birazcık da azaltılsın.

Biz bırakın böyle hedefler koymayı, mevcut olanları bile hala daha idame ettirmiyoruz. Eski hükümet döneminde zararlı gazları doğaya saldık ve dedik ki; temizdir bunlar.

“TAM BİR KAOS”

YENİDÜZEN: Bütün dünya bu noktaya gelmişken biz neyi konuşuyoruz?

CELLATOĞLU: Biz Avrupalı, çağdaş bir toplumuz diyoruz ama icraatlara baktığımızda biz aslında 30 senenin de gerisindeyiz aslında. Bundan kimse gücenmeyecek, alınmayacak. Sadece siyasileri de suçlamıyorum, toplum da suçlu.

Ne yaptık? Evimize güneş enerjisi koyduk ama fazla kurulum yaptık ihtiyacımız 3 iken 7 kurduk ne oldu? Fazlamız oldu. Bu fazlayı biz verimli kullanmak yerine pencereyi de açtık, klimayı da açtık. Biz aslında verimlilik değil ‘nasıl daha çok israf edebilirim, tüketebilirim’ bunun peşine düştük.

Önce bilinç yerleşmesi gerekirdi ondan sonra bu tür yenilikleri hayatımıza koymalıydık.

Biz yokluktan gelmiş bir toplumuz. 1990’ların ortasına kadar bizim elektrik santralimiz yoktu. Teknecik Elektrik Santrali kurulmadan önce Güney’den elektrik alıyorduk. Ne zor şartlarda bu santralleri kurduk, yaptık ve toplum olarak biz bunları başardık.

Türkiye yanı başımızda bize yardım eder ama biz ne yapıyoruz? Kendimiz üretmiyoruz, ülkeyi ileri seviyeye taşımak için bir çabamız yok. Çabamız olsaydı elektrik sorununu 2022 yılına geldiğimizde çözmüş olurduk.

Dünya aya çıktı, uzayda koloni kurmanın peşinde biz hale daha ‘elektrik ne saat kesilecek’ diye bekliyoruz.

Biz şuna çok dikkat etmeliyiz; yatırım yapmak kaçınılmazdır ve bu şimdi konuşacağımız konu da değildir. Geldik duvara tosladık, ‘arabamız öyleydi, böyleydi’ diyoruz. Ama arabayı zamanında biz olması gereken haline getirmiş olsak ve trafiğe öyle çıksak, bu sorunları yaşamayacaktık. Bunu da geçmişte söyledik, çok söyledik.

Hala daha söylüyoruz; bugün konuşacağımız konu değildi enerji açığı. Biz bunu 10 sene önce çözmeliydik.

Şu an 2022’deyiz. 2024’te AKSA ile olan sözleşme biter. AKSA’nın üretimi 150 megavat seviyesindedir. Şu an ‘açığımız var, enerji bize yetmiyor’ diyoruz, 2024’te 150 megavat daha sistemden çıktığında toplam üretim zaten 400 megavat bu bize yetmiyor, 150’si de sistemden çıktığında halimiz ne olacak? Tam bir kaos.

Kaldı ki AKSA ile yapılan sözleşmeyi herkes eleştiriyor. Bu sözleşmenin tamam olmadığını söylüyor. Çünkü oraya harcanan paralarla uzun vadede santral yatırımlarımızı yapabiliyorduk.

Peki planımız nedir şu an? Bir yetkili çıkıp, ‘biz şunu planladık, bunu yapıyoruz’ diyebilir mi? Diyemez çünkü yok öyle bir plan. Ya da başka bir plan var biz bilmiyoruz.

Şu an ki aciz durumumuzla 2 yıl sonrayı düşünün ne olacak? 2 yıl sonra daha da mecbur olacağız ‘Gel anlaşalım çünkü bizim mevcutlarımız zaten bize yetmiyor, biz artıramıyoruz, öyle bir bütçemiz yok veya öyle bir vizyonumuz yok, sen daha da bu santrali artır gel oturalım, anlaşalım 10 yıl daha alım garantili alalım’ dememiz kaçınılmaz olacak.

Şimdiden bizim AKSA’ya teşekkür edip, 2 yıl sonra ‘kendi açığımızı kendimiz tamamlıyoruz’ dememiz lazım öyle bir hedefimiz varsa. Ama yoksa AKSA daha da santrallerini artırarak bize elektrik vermesi için anlaşmaya gitmek zorundayız. Çünkü açığımız çok büyüktür. Giderek de artıyor.

Buhar santralleri, ilk kurulan santraller arızalandı, dizellerden iki tanesi çalışmıyor, rutin bakımları yapılmadı, uzun vadeli yapılması gereken köklü bakımları yapılmadı. Yani biz elimizde var olanları korumadık. Bu toplum dişinden tırnağından artırdı, bunların paraları faturalara yansıtılarak halktan toplandı. Bu santralleri halk ödedi aslında. Ama biz hoyratça bakımlarını da yapmayarak, farklı farklı işler yapıp eldeki mevcutları koruyamadık. Ama bugün yine yarından daha iyidir. Yarın daha da kötü olacak.

“Güney yarın ‘bana da yetmiyor size veremem’ dese o gün biz tam bir kaosun içine girmiş oluruz. Ama bu bugün konuşacağımız sorun değildi. Yapmamız gerekenler vardı ve biz yapmadık. Bunun içinde çok geç kaldık, halen daha da gecikmeye devam ediyoruz. 2024 bizim için karanlık görülür.”

AKSA’nın ne olacağı bugün çözülmezse yeni santral yatırımları yapılmazsa, mevcutların yatırımları yapılmazsa bu karanlık günler çok daha fazla artacak.

Şimdi kaos yaşamıyoruz; güneyden elektrik alıyoruz. Güneyden elektrik almamış olsaydık bugün halk tam bir isyan noktasında olacaktı. Şimdi günde 1-2 saatlik kesintiler oluyor. Ama bunun bütün güne yayıldığını düşünün hiç kimse iş yapamayacak veya evinde hastası, çoluğu, çocuğu olan var, nasıl yaşayacak?

Güney yarın ‘bana da yetmiyor size veremem’ dese o gün biz tam bir kaosun içine girmiş oluruz. Ama bu bugün konuşacağımız sorun değildi. Yapmamız gerekenler vardı ve biz yapmadık. Bunun içinde çok geç kaldık, halen daha da gecikmeye devam ediyoruz. 2024 bizim için karanlık görülür.



“Zam kaçınılmaz, 1 kWh 3.5 TL olmalıdır”

“Hükümet elektriği mutlaka ve mutlaka minimum 3.5 TL’ye satmak zorundadır. Aksi takdirde KIB-TEK bu yapıda çok fazla gidemez. Bu zam kaçınılmaz.”