3.Queer Wave Festivali “Mavi Kaftan” filmiyle başladı

Murat OBENLER

Pandemi sürecinde verdiği aradan sonra Queer Wave Festivalinin 3.’sü 25 Kasım Cuma gecesi açılış seremonisi ve ardından gerçekleşen “Mavi Kaftan” filminin gösterimi ile başladı.

Festivalin 21 Kasımda Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşen tanıtımından sonra Lefkoşa’da Theatro Polis-NİMAC’da yapılan açılış seremonisi ile 10 günlük festival başlarken açılışa Kültür Bakan Yardımcısı Yiannis Toumazis de katılarak bir konuşma yaptı.

Aparicio: “En iddialı, heyecanlı, geniş festivalimizi sunmaktan gurur duyuyoruz”

İlk konuşmayı yapan Festival kurucusu ve Sanat Yönetmeni Diego Armando Aparicio festivalin 3.’ncüsünü gerçekleştirmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirterek bu festivalin en iddialı etkinlikleri olduğunun altını çizdi. Toplam 26 gösterimle Kıbrıstan(5 film) ve dünyadan 70 civarında kurmaca, belgesel ve animasyon türünde uzun ve kısa metraj filmi seyirci ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Aparicio, gösteimler yanısıra birçok da yan etkinlik ile yine kendinden söz ettirecek festivalin yine yerel queer sanatçılarına da bir eylem alanı açmış olacağının altını çizdi. LGBTQIA+ seyircisinin film ekipleriyle filmleri de tartışabilecekleri festivalin Kıbrısta bu alandaki öncülüğünü de yine göstereceğini ve çeşitli tartışma ve işbirlği alanları da yaratılmasına zemin hazırlayacağını dile getiren Aparicio, festivale maddi manevi destek veren tüm paydaşlara ve festival ekibine teşekkür etti. Aparicio konuşmasını “LGBTQIA+ topluluğu güçlüdür,sinema aracılığıyla kristalize olabilen bir sese sahiptir ve her yerdedir. Bu festivalin öneminin farkındayız. Şimdi festival zamanıdır. Festivalin tadını çıkarın” sözleriyle sonlandırdı.

Toumazis: “Festivaller ülkenin kültür-sanat yaşamına ve gelişimine olumlu etkiler katar”

Kültür Bakan Yardımcısı Yiannis Toumazis ise festivallerin ülkenin kültür sanat yaşamına ve gelişimine kattıkları olumlu etkilerden bahsederek başladığı konuşmasını 3.Queer Wave Festivali’ne de bu yolda başarılar dileyerek sürdürdü. Festivalin hem sinemaseverler, hem LGBTQIA+ topluluğu, hem sinemanın bileşenleri, hem sektör için hem de dünyadan filmlerin ve özellikle yabancı sinemacıların da festivale katılmaları anlamında turizm boyutuyla da çok önemli bir yerde durduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı, başta Diego Armando Aparicio omak üzere festivalde emeği geçek herkesi kutlayarak başarılar diledi. Kültürel ve sanatsal çeşitliliğin ülkenin bir zenginliği olduğunun altını çizen Toumazis, bakanlık olarak bu konuda büyük çabalar gösterdiklerini ve sahadaki profesyonellere önemli destekler sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Maryam Touzanı’den cesurca sevebilmenin filmi: “Mavi Kaftan”

Festivalin Lefkoşa ayağı Fransa, Fas,Belçika ve Daimarka ortak yapımı, Maryam Touzani’nin yönettiği Mavi Kaftan filmiyle açıldı. Bu yıl Cannes Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ve FİPRESCİ ödülünü de kazanan film Fas’ın Kasablanka şehrinde terzi dükkanı işleten Mina ve Halim’in hayatlarına odaklanıyor. Bir ölümcül hastalığı olan Mina’nın hastalığının ilerlemesi ile yanlarında çalışmaya gelen Yusuf’un bu karı-kocanın hayatlarına girmesiyle görülen duygusal değişikliklerin takip edildiği filmde birçok farklı duygusal ilişki de aynı anda yaşanıyor. Duygusal ve dram yönü yüksek olan ve karanlık bir ışıkta ilerleyen film ana tema olarak insanlar arası geniş sevgi boyutunu bizlere anlatıyor. Seyircilerin farklı kültürlere sahip şehri sevmek, denizi sevmek,mesleği sevmek, farklı cinsel ayrımlar ötesinde insanı sevmek konusunda güzel tecrübeler edindiği film oyunculuk, senaryo ,müzik kullanımı ve görüntü yönetimi ile dikkat çekiyor.

Touzani: “Sevmek özgürlüktür. Özgürce sevgimizi yaşamalıyız”

Yönetmen Touzani film öncesinde festivale gönderdiği video mesajında sevmenin bir özgürlük olduğunu,insanın sevme konusunda kendini kalıplara sıkıştırmaması gerektiğini ve özgür bırakması gerektiğini, sevgi boyutu çeşitli olan insanların hayatta daha mutlu olabileceğini ve bunun da belli bir cinsiyete sevgi değil de daha evrensel boyutta bir sevgiden söz ettiğini kaydederek Kıbrıs’ta Queer Wave festivalinin açılış filmi olarak gösterilmesinin kendini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Festivalin ana mekanı Theatro Polis-NİMAC olacak

25 Kasım-1 Aralık arası festivalin ama mekanı olan Theatro Polis NİMAC’da yer alacak festival 2 Aralıkta Ara Bölgedeki Goethe-Institut Cyprus ve 3 Aralıkta Kuzey Lefkoşa’daki Shakespeare House’de sürecek. Paralel etkinlikler ise yeni açılan queer mekanı Sessions (6, Sapfous Street) yer alacak. Geniş program web sayfasında (queerwave.com) yer alacak olup festivali Facebook, Instagram ve Twitter: @queerwavecyprus üzerinden de takip edebilirsiniz. Festival,The Youth Board of Cyprus, The Representation of the European Commission in Cyprus, The European Parliament Office in Cyprus,NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation],Theatro Polis OPAP,The Rialto Theatre,Sessions,Goethe-Institut Cyprus,British Council,The Embassies of Finland, Italy, Spain, Belgium and the United States of America,The British and Australian High Commissions,UNFICYP,Queer Collective CY ve Accept – LGBTI Cyprus tarafından desteklenmektedir.