3 gün tutuklu kalacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan H.E, C.F.E ve A.E, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30’da Lefkoşa'da umumi bir yer olan, Yusuf Az Sokak üzerinde H.E, C.F.E ve A.E’nin alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Y’yi darp ettiğini söyledi.

M.Y’nin darp edildikten sonra sol gözünde görme kaybı yaşadığını belirten polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde operasyon geçirdiğini, göz servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide hayati tehlikesi bulunmadığını ancak görme kaybı yaşamasının muhtemel olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.