“292 eczane incelendi, 94’ünde suç bulunmadı 62’si teminata bağlandı, 136’sı araştırılıyor”

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada reçete soruşturmasına ilişkin de bilgi veren Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Eylül 2023’te başlatılan soruşturma kapsamında 292 eczane hakkında tahkikat yürütüldüğünü, incelemelerin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Suç unsuru bulunmayan 94 eczanenin tespit edildiğini; 62 eczanenin teminata bağlandığını, 136 eczane için tahkikatın sürdüğünü belirten Hasipoğlu, savcılığa geçen 1 eczane ve bu eczaneyle bağlantılı 2 doktor bulunduğunu, bunun dışında ceza davası açılmak üzere savcılığa gönderilen dosya olmadığını ifade etti.