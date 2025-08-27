2,6 gram hintkenevirine 3 ay hapis cezası

Ercan Havalimanında 2 gram 621 miligram hintkeneviri ile yakalanan Oğuzhan Türkmen 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, sanığın 14 Haziran 2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, 2 gram ağırlığında 261 miligram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin 2 gram 621 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, “Uyuşturucu maddenin miktarı şahsi kullanım amaçları için tasarruf edilen bir miktar olduğu görülmektedir. Bu hususta ceza takdirinde sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız.

Ancak uyuşturucu suçlarının gençlerimizin sağlığını tehdit ettiğini değerlendirdiğimiz zaman uyuşturucu ithaline sebep olan kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar vermeyi uygun buluruz. Bu sebeple sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmemize olanak olmadığına karar veririz” dedi.

Başkan, bununla birlikte uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 3 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.